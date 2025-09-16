Pasaron en moto y tiraron: una de las victimas falleció y la otra fue internada grave

La Jefatura de Policía de Lavalleja investiga un ataque a mano armada que dejó como saldo una persona fallecida y otra herida de gravedad.
Según informara Radio Lavalleja 1420 AM, el hecho ocurrió sobre las 22:00 horas del lunes en la calle Ladós entre 25 de Mayo y Domingo Pérez, en la ciudad de Minas.
Allí, y siguiendo un modus operandi ya clásico del sicariato moderno, una moto pasó por por el lugar y desde el vehículo abrieron fuego contra dos hombres jóvenes que estaban en el lugar.
De acuerdo con el citado medio, uno de los hombres murió, y el otro fue ingresado en el sanatorio Camdel y su estado es reservado.
