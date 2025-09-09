Pasaportes argentinos defectuosos: miles a revisión tras una falla de seguridad

Montevideo Portal
Un problema de seguridad afecta a miles de pasaportes argentinos emitidos recientemente, generando complicaciones tanto dentro del país como en el exterior. La falla es atribuida a problemas de impresión derivados de una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) reconoció que al menos 5.000 pasaportes presentan fallas, aunque el número podría ascender a más de 200.000 documentos pertenecientes a la serie “AAL”, según denuncias del diputado opositor Esteban Paulón.
Los consulados argentinos en países como EE.UU., Canadá, Brasil, México, Australia y España han solicitado a los ciudadanos que devuelvan sus pasaportes para ser revisados o reimpresos, informó Ámbito. En Argentina, se han montado operativos de control en Aeroparque, Ezeiza y Buquebus, con atención especial para verificar los documentos sospechosos.
Desde el Gobierno se asegura que el problema está “resuelto”, pero la oposición cuestiona la falta de transparencia y advierte sobre el impacto logístico y diplomático.
“Como es una falla solo detectada por escáneres, ahora el Renaper pide que vayan a Aeroparque o Buquebus para chequear el pasaporte, devolverlo e imprimir otro”, dijo el legislador a AM 750 de Argentina.
“Ayer había cola en Aeroparque de gente intentando chequear su pasaporte. Es una lotería. Porque el Gobierno dice que son cinco mil, pero si no es visible a simple vista, es imposible”, agregó.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]