Pasaportes argentinos defectuosos: miles a revisión tras una falla de seguridad

Un problema de seguridad afecta a miles de pasaportes argentinos emitidos recientemente, generando complicaciones tanto dentro del país como en el exterior. La falla es atribuida a problemas de impresión derivados de una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) reconoció que al menos 5.000 pasaportes presentan fallas, aunque el número podría ascender a más de 200.000 documentos pertenecientes a la serie “AAL”, según denuncias del diputado opositor Esteban Paulón.

Los consulados argentinos en países como EE.UU., Canadá, Brasil, México, Australia y España han solicitado a los ciudadanos que devuelvan sus pasaportes para ser revisados o reimpresos, informó Ámbito. En Argentina, se han montado operativos de control en Aeroparque, Ezeiza y Buquebus, con atención especial para verificar los documentos sospechosos.

Desde el Gobierno se asegura que el problema está “resuelto”, pero la oposición cuestiona la falta de transparencia y advierte sobre el impacto logístico y diplomático.

“Como es una falla solo detectada por escáneres, ahora el Renaper pide que vayan a Aeroparque o Buquebus para chequear el pasaporte, devolverlo e imprimir otro”, dijo el legislador a AM 750 de Argentina.

“Ayer había cola en Aeroparque de gente intentando chequear su pasaporte. Es una lotería. Porque el Gobierno dice que son cinco mil, pero si no es visible a simple vista, es imposible”, agregó.

