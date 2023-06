Pasajera pierde parte de una pierna en una cinta mecánica en un aeropuerto de Bangkok

Una pasajera perdió parte de una pierna después de quedarse atrapada en una pasarela mecánica en un aeropuerto de Bangkok, lo que obligó a los médicos a realizar una amputación en el hospital.

En su página de Facebook, la firma responsable del aeropuerto de Don Muang indicó que el incidente ocurrió el jueves por la mañana, cuando la pasajera tropezó y el pie se le quedó atrapado en la cinta automática en la terminal 2, dejándola “gravemente herida”.

BREAKING: A female passenger at Don Mueang Airport lost her lower left leg after she fell down & sucked by a moving walkway after a luggage hit her. The accident occurred at 8.30am & passenger was supposed to board a flight to Nakhon Srithammarat & was rushed to hospital. pic.twitter.com/yQEfr7xpp7