Pasada la sudestada, Umpiérrez defendió obra en playa de Rocha y apuntó contra el alcalde

Locales

Montevideo Portal

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se expresó este miércoles a través de la red social Facebook para referirse a la polémica suscitada por la obra realizada por la Intendencia de Rocha en el balneario Costa Azul, ubicado a pocos kilómetros de La Paloma.

“La mala fe y la liviandad. Costa Azul durante y después de la sudestada. La playa ‘destrozada’ y ‘desaparecida’ denunciada en la prensa nacional por la Alcaldía y otros opositores. Ahí está. Para los eternos contras, para los que critican todo lo que se mueve. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, realizado el estudio por la Facultad de Ingeniería y tuvo un costo de US$ 1.000.000. Es la primera obra costera contra el cambio climático en el Uruguay y se hizo sobre una extensión de unos 1.000 metros. No son ‘piedras’. Es una obra de ingeniera que implicó estudio de perfiles costeros, dinámicas de corrientes, cuatro tipos distintos de rocas, una excavación como trinchera y la colocación de geotextil que evita la pérdida de arena debajo y detrás de ella. ¿Que logramos con eso? Evitar que se pierda una playa emblemática transformándose en un mar de escombros y restos. La obra la pagarán en 30 años los titulares de 81 padrones costeros con una sobre cuota a la contribución inmobiliaria. No se regala nada. Se defiende la costa, el turismo y el trabajo rochense”, escribió el jerarca departamental.

Algunas de las referencias de Umpiérrez fueron en respuesta a las declaraciones realizadas por el alcalde de La Paloma, Sergio Muniz, que en diálogo con Montevideo Portal señaló días atrás que la playa de Costa Azul había sido afectada tras la obra y una sudestada.

Muniz dijo que con la obra se estaba “destruyendo la playa”, y aseguró que el tema en general generó descontento en parte de los vecinos de la zona. El exintendente de Rocha Anibal Pereyra también había cuestionado la obra realizada.

Montevideo Portal