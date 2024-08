Partido Socialista lanzó campaña y reafirmó compromiso con plebiscito de seguridad social

Elecciones 2024

El Partido Socialista (PS) lanzó este jueves su campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Del evento participaron el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira; la candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse; y el secretario general del PS, Gonzalo Civila.

En tal sentido, este último enfatizó que ser socialista “es, sin duda, tener la firme convicción de que la vida no debe regirse por la lógica del mercado, de la plata”. A su entender, “ser socialista es estar convencido de que la dignidad humana es un valor fundamental a defender”, esgrimió.

Así, aseguró que desde su partido están “profundamente comprometidos” con el proceso “no solo de campaña electoral, sino de lucha política y social” para que el FA vuelva a gobernar a nivel nacional.

Por otro lado, se refirió al plebiscito que impulsa el Pit-Cnt y algunos sectores del FA en busca de una reforma constitucional sobre algunos puntos del sistema de jubilaciones y pensiones. “Nos hemos comprometido con la causa del plebiscito”, reafirmó Civila.

Este sector es uno de los principales dentro de la coalición de izquierda que impulsó la recolección de firmas para lograr la instancia de votación.

“Sabemos que es un tema que no reúne unanimidades dentro del movimiento popular, pero para nosotros es un tema muy importante. Es un tema incómodo, difícil, pero creemos que sin incomodidad no se puede cambiar la historia, no se pueden transformar las realidades”, subrayó Civila.

Por su parte, Cosse —que durante la campaña en las elecciones internas tuvo el apoyo del PS— recalcó que este partido es “tradicional de la izquierda” y “fundamental para todas las construcciones progresistas del Uruguay”, y “sin lugar a dudas para la construcción” del FA.

“Como decía Líber Seregni, el FA debe ser gobierno para que el pueblo sea gobierno”, recalcó la candidata a vicepresidenta.

