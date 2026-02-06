Partido Nacional inhabilitó a Javier Radiccioni tras su imputación por violencia doméstica

Política

El directorio del Partido Nacional decidió inhabilitar al dirigente y exdiputado por el departamento de Canelones Javier Radiccioni, quien fue imputado este jueves por violencia doméstica y lesiones personales, tras ser denunciado por su expareja, la fiscal Eliana Travers.

Según informó el partido, mediante un comunicado en sus redes sociales, las autoridades dispusieron la “suspensión inmediata de los derechos partidarios” para el exlegislador, por lo que quedará inhabilitado para “ejercer toda forma de representación política o institucional” en nombre del Partido Nacional.

“El Partido Nacional asume esta situación con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre desde el respeto al Derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”, agrega la misiva.

Asimismo, el directorio anunció que se va a disponer “consecuentemente” el pase del caso a la Comisión de Ética del partido.

La Justicia, a solicitud de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4° Turno, decidió imputar a Radiccioni por reiterados delitos de violencia doméstica agravado, uno de ellos en concurrencia con un delito de lesiones personales agravado. Además, se dispuso que permanezca 120 días en prisión preventiva, algo que fue apelado por la defensa.

La Policía, previo a la audiencia de este jueves, allanó la casa del nacionalista e incautó varias armas. La denunciante relató, durante la instancia, que Radiccioni la insultaba y le pegaba, y aseguró que, mientras cursaba su último embarazo, la amenazó con matarla a balazos.

En el caso del episodio que desató la denuncia, cuando el exdiputado le tiró un vaso en la cara que le provocó cortes en la boca, Travers contó que esto se dio delante de su hijo de nueve meses.

