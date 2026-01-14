Locales

Parque Rodó inauguró la caída libre, uno de sus nuevos juegos: así se ve

Montevideo Portal

Este miércoles se inauguró en el Parque Rodó la caída libre, una torre de 27 metros de altura.

El juego está disponible desde las 17:00 hasta la 1:00 y la entrada cuesta $ 100. Tiene diferentes velocidades o “modos”, indicó a Arriba gente (Canal 10) Pablo Lotito, administrador del parque.

Desde temprano en la tarde se pudieron ver imágenes de la nueva atracción en funcionamiento, tanto en sus primeras partidas como en las pruebas.

Este miércoles también se inauguraron los juegos gusano loco y final sprint.

Se prevé que, para fines de febrero, la montaña rusa también esté en funcionamiento. Esta atracción contará con giros completos y medios giros que prometen diversión y adrenalina.

El parque no contaba con una montaña desde 2013, cuando la que estaba ubicada en un terreno detrás de la Facultad de Ingeniería fue vendida a México.

