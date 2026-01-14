Parque Rodó inauguró la caída libre, uno de sus nuevos juegos: así se ve

Montevideo Portal
Este miércoles se inauguró en el Parque Rodó la caída libre, una torre de 27 metros de altura.
El juego está disponible desde las 17:00 hasta la 1:00 y la entrada cuesta $ 100. Tiene diferentes velocidades o “modos”, indicó a Arriba gente (Canal 10) Pablo Lotito, administrador del parque.
Desde temprano en la tarde se pudieron ver imágenes de la nueva atracción en funcionamiento, tanto en sus primeras partidas como en las pruebas.
Este miércoles también se inauguraron los juegos gusano loco y final sprint.
Se prevé que, para fines de febrero, la montaña rusa también esté en funcionamiento. Esta atracción contará con giros completos y medios giros que prometen diversión y adrenalina.
El parque no contaba con una montaña desde 2013, cuando la que estaba ubicada en un terreno detrás de la Facultad de Ingeniería fue vendida a México.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]