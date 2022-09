Paro sorpresivo de facultades de Economía, Comunicación y Derecho por presupuesto

Locales

La Intergremial Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración realiza un paro activo este lunes en el marco de la discusión presupuestal para la Universidad de la República (Udelar). Adhieren a la medida la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Derecho; no se dictarán clases en estos centros.

En el correr de la jornada se estarán desarrollando talleres y charlas abiertas en la calle Gonzalo Ramírez, donde se ubican las facultades de Comunicación y Economía. En diálogo con Montevideo Portal, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), Agustín Cano, dijo que las actividades se prolongarán durante toda la semana.

Asimismo, mañana martes se ocupará la sede en Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte, hasta el jueves inclusive porque Udelar se sumará al paro general convocado por el PIT-CNT.

El miércoles, en tanto, se llevará a cabo una jornada intergremial en Parque Batlle que involucra a la Escuela de Nutrición, al Instituto Superior de Educación Física, a la Facultad de Odontología, a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y a trabajadores del Hospital de Clínicas. Las actividades serán acompañadas por un paro parcial en dichos servicios.

En tanto, la intergremial asistirá este viernes a la Comisión de Hacienda, y ADUR evalúa acompañar con un paro parcial. Por otro lado, el lunes tendrá lugar un Consejo Federal Ampliado, donde se evaluará la situación y se decidirán nuevas medidas.

“Todavía tenemos esperanza de que el Parlamento responda a nuestros reclamos”, dijo la integrante de ADUR Mariana Achugar a MVD Noticias.

“El presupuesto cero no ha sido incrementado todavía”, continuó, y señaló que con los paros y las movilizaciones buscan “visibilizar la situación”. “Que los estudiantes y las estudiantes y la población en general se den cuenta de qué significa que la universidad reciba cero: significa que hay menos docentes disponibles para atender a la creciente cantidad de estudiantes, que hay carreras que no se pueden abrir, que hay investigación que no se puede hacer y que los funcionarios y las funcionarias no reciben el reconocimiento por el trabajo que están haciendo”, añadió.

Asimismo, apuntó que espera que el Parlamento “se sensibilice y se dé cuenta de que hay que cambiar la partida que se está dando a la universidad”.

En tanto, Gonzalo Samudio, estudiante y miembro de la intergremial, señaló al medio anteriormente citado que está “complicada” la asignación de becas de alimentación porque no están habilitados ni el Comedor Universitario nº 1 ni las cantinas descentralizadas.

“El Comedor nº 1 no está habilitado porque no está en condiciones, no hay potabilidad de agua […]. Al no garantizar un acceso real a la alimentación, tampoco se garantiza un acceso real al estudio”, indicó, y añadió que esto genera “una barrera, una exclusión” que “no es aceptable”.