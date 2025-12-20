Curiosidades

Pareja compró un cerro en Lavalleja y lo publicaron en redes sociales: cómo lo hicieron

Montevideo Portal

Una pareja compró un cerro en el departamento de Lavalleja y explicó el proceso a través de su novedosa adquisición mediante un video de TikTok.

José Cerrato, es una persona que mediante de su contenido busca mostrar sus aventuras, en las cuales también aparece su pareja, Karla.

Esta semana, el autor del video publicó en la red social un video donde explicó que junto a su novia había comprado un cerro. “Karla y yo teníamos claro lo que queríamos: Una tierra, naturaleza y libertad. Con cinco hectáreas nos alcanzaba”, contó.

Cerrato contó que se encontraban buscando terrenos por Lavalleja hasta que “un día, casi de casualidad”, el hombre entró a Marke Place —plataforma de ventas online—, y vio el anuncio de lo que es hoy su propiedad.

La publicación menciona: “Vendo 47 hectáreas a 15 km de Minas a U$S 9500”.

Cerrato comentó que el preció del anuncio estaba 10 % por encima de su presupuesto, por lo que “no tenía sentido llamar”, dijo. “Igual llame. El vendedor me dice: ‘Sigue disponible’. Antes de que me emocione, agrega: ‘Pero mira que es un cerro, eh’”.

La pareja aceptó la visita al campo para analizar la posible compra y cuestionó que el “acceso era un desastre”. Igualmente, al subir —según explicó— vieron el paisaje y quedaron perplejos.

Por último, contó que para realizar la compra hubo varias reuniones de “tire y afloje” , pero finalmente lograron concretar la compra.

