Para todas las edades: IM abrirá las inscripciones para su Plan Laboral ABC

La Intendencia de Montevideo (IM) abrirá, el próximo lunes 8 de abril a las 07:00, las inscripciones para su Plan Laboral ABC, que pretende dar puestos de trabajo temporarios a 2.340 personas de entre 18 y 65 años.

Las inscripciones irán hasta las 23:59 del jueves 11 de abril.

Quienes deseen postularse deben hacerlo en la página web de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). “A partir de [mañana] viernes 5 de abril se podrá acceder a información actualizada, y desde el lunes 8 de abril estará disponible el formulario en línea”, comunicó la comuna a través de su sitio web.

Asimismo, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos: no recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada; no percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad; no percibir jubilación, y no percibir pensión u otra retribución de carácter personal, informó la IM.

“Sin perjuicio de ello, a partir del tercer mes de participación, los beneficiarios pueden realizar actividad laboral complementaria en el sector privado, por un máximo de ocho jornales por mes”, añade el texto difundido.

El monto de la prestación es de $ 13.000 nominales, señaló la comuna departamental.

