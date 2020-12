Para presidente de ASSE, máximo de personas en reuniones debería ser cinco

Locales

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que si la tendencia de contagios sigue como está ahora (duplicándose los casos cada 12 días) ASSE se verá complicado en cuanto a la saturación de los hospitales a finales de febrero. "En primer lugar, por el número de pacientes afectados y en segundo lugar por los funcionarios", dijo a Informativo Sarandí.

"Hay una dispersión de casos muy grande en la periferia y lugares de asentamiento", dijo sobre el "mapa" de contagios. "Después de lo que fue octubre, empieza a crecer en base a Montevideo y estos lugares", manifestó.

Para Maldonado y Rocha, teniendo en cuenta la temporada turística, se va a reforzar la atención, puntualizó Cipriani.

"Quiero ser medio dramático porque hay cosas que a uno lo calientan. Una persona que viole las normas de seguridad sanitaria en estos momentos es corrupta. ¿Por qué? ASSE lleva gastados más de mil millones de pesos para preparar esta pandemia, con el esfuerzo de todos los uruguayos. Si me voy a una fiesta, estoy malgastando, soy tan corrupto como el que roba a las arcas del Estado; hay que tener claro eso, porque esto no es joda. Hay que parar o bajar esta curva. Todos trabajamos muchísimo en esto, y si no se colabora, esto se satura", comentó.

"El GACH y todos hablan de diez personas. Yo soy más estricto, lo llevaría a cinco. Tenés que disminuir los contactos. Esto que está acá es por contacto entre personas y si no disminuís los contactos esto avanza", señaló.