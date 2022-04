Para Sanguinetti, el referéndum “demostró a cabalidad la vigencia del Partido Colorado”

Política

El expresidente Julio María Sanguinetti sostuvo que el referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) “demostró a cabalidad la vigencia del Partido Colorado (PC) y el brío de su militancia”.

En su columna semanal en El Correo de los Viernes, el secretario general del PC señaló que la contienda electoral fue para su partido “una inesperada oportunidad”. “Luego del alejamiento de quien había sido el candidato nacional, naturalmente se vivió un tiempo de desasosiego, de pesar, de cierto vacío, en la medida en que en los hábitos nacionales está el de siempre estar pensando en candidaturas”, comentó en referencia a la salida del exministro de Relaciones Exteriores Ernesto Talvi.

“El trabajo de nuestros ministros y subsecretarios, legisladores y presidentes y vicepresidentes de empresas del Estado, sin embargo, fue mostrando la presencia de un partido que actuaba adentro del gobierno con el espíritu constructivo propio de la colectividad. Como se ha dicho, un socio leal. Al mismo tiempo, las autoridades partidarias respondían a la altura de las circunstancias y el funcionamiento orgánico ha sido activo e inteligente, con un espíritu de confraternidad ejemplar”, agregó.

Sanguinetti afirmó que el referéndum fue “una prueba de fuego” y “un resultado adverso hubiera producido una fuerte pérdida de gobernabilidad”. “No de estabilidad institucionalidad, naturalmente, pero sí de capacidad de ejecución de planes fundamentales que ya han brindado resultados en seguridad ciudadana y comienzan a vislumbrarse en el gran desafío educativo que impuso el cambio civilizatorio que vivimos”, explicó.

El exmandatario cuestionó la campaña electoral porque “deja el sabor amargo del empleo de la desinformación y la falsedad en un grado desconocido”. “También de una actitud opositora que no asume la derrota y sigue invocando una mayoría popular que no posee. No se reconoce nada”, acotó.

“El hecho incuestionable es que el no llegó al 50% y con los votos en blanco, notoriamente favorables a esa opción, llegó al 51,3%, frente a un 48,7% del sí. Sin hacer malabarismos de números, está claro que la tercera vuelta de la elección ratificó a la segunda, o sea, el triunfo de la coalición. Por la misma ventaja, o una pequeña diferencia a favor”, añadió.

Por otra parte, Sanguinetti dijo que mira “sin aprehensión el desafío de las candidaturas del 2024”. “Estamos recién a comienzos de 2022. En su momento el partido elegirá y lo hará como siempre. Quienes estén en mejor disposición, quienes conciten las mejores expectativas y se consagren en la elección interna, constituirán la fórmula colorada”, aseveró.

“Correligionarios con capacidad sobrada abundan. Nuestros cuadros podemos decir con orgullo que son de los mejores. Pero el ´tirón´ popular, como dicen los españoles, es otra cosa. Eso se medirá en el momento y detrás de quien mejor lo muestre, estaremos todos para representar lo que el partido es: responsabilidad social, sentido del Estado, laicidad republicana, honestidad administrativa, visión del mundo”, concluyó.