Para Orsi, en Uruguay “hay potencial y materia gris suficiente” para fabricar las vacunas

Política

En su audición semanal en CW 41 de San José, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió a la necesidad de que Uruguay a futuro pueda producir vacunas.

Orsi habla en su audición de la "posibilidad de levantar la mira" y tener una "visión estratégica", donde hizo referencia a la inauguración de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

"¿Por qué no nos encaminamos a producir las vacunas aquí mismas en Uruguay? Parece una locura, pero no lo es", señaló Orsi.

"El (Institut) Pasteur, el Clemente Estable, la Universidad toda (Facultad de Química, de Ingeniería), el Polo Científico de Pando. La Universidad toda ha hecho aportes increíbles para enfrentar la situación y la propia conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) es una señal para todo esto", agregó.

En ese sentido, explicó que en el departamento de Canelones "hay un corredor que es la ruta 101 donde se han instalado empresas farmacéuticas de primer nivel y hay un corredor de la innovación donde por ejemplo se desarrolló una zona franca de fabricación de medicamentos".

"Si uno extiende un poco la mirada y nos metemos en Montevideo por Avenida Italia tenés el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), como la primera señal, después vas avanzando, pasas el Hospital de Clínicas, te encontrás con el Clemente Estable, el Instituto Pasteur un poco más al norte, URUFARMA frente al Aeropuerto, el Parque de la Ciencia con Megafarma como gran insignia, el Polo Científico y Tecnológico, APITER y otras empresas", añadió.

Sobre estas instituciones, el intendente canario comentó que hay "una serie de laboratorios que se instalaron en el Uruguay que están permitiéndonos ser vanguardia también a nivel de la investigación en la industria farmacéutica veterinaria o para humanos".

Orsi comentó en su audición radial que ahora el desafío es "pensar en cómo hacer para dar un paso más para hacer esta y otras vacunas".

"Uruguay hace tiempo que no fabrica vacunas, no es fácil, lo sé, pero creo que hay materia gris y potencial suficiente como para empezar a analizarlo por lo menos", añadió.

El intendente de Canelones cree que "el desafío que se nos viene es si no seremos capaces nosotros de elaborar eso que lo vamos a precisar todos los años porque todos sabemos que esto de la vacuna no resuelve del todo".

"Vamos a tener que seguir pensando que esto tiene que seguir y quién dice que no tengamos, en un futuro no muy lejano, algún otro tipo de evento, como ocurrió y ocurre con el COVID 19, que nos obliga a no bajar nunca la guardia. Ante esto, lo mejor que tenemos es nuestra gente y el conocimiento. Y lo hemos demostrado en la cancha", concluyó.