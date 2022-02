Política

Para Orsi, “la celeste no se mancha” y “ofende que pongamos a uno más celeste que otro”

Para el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, no hay “casualidades”, por eso cuestionó el uso de los colores asignados por la Corte Electoral para el referéndum del 27 de marzo sobre la continuidad o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y sentenció que “la celeste no se mancha”.

Orsi señaló en su columna semanal en CW 41 de San José que el jueves 24 de marzo, tres días antes del referéndum, la selección uruguaya de fútbol puede llegar a clasificarse para el Mundial de Qatar si le gana de locataria a la selección de Perú y habrá festejo. Esa posibilidad real dependerá también del partido Brasil frente a Chile, donde Brasil será locatario.

“Hay todo un manejo en campañas electorales que tiene que ver con el inconsciente y hay científicos que se dedican a eso que te hablan del poder de decir sí o no y en el manejo de los colores. En el caso de Uruguay, nosotros somos todos de la celeste. Para mí la celeste no se mancha qué querés que te diga”, afirmó el intendente canario.

Para Orsi “es una bobada el tema de los colores, pero está todo muy bien pensado, todo muy bien pensado. Y la gente se da cuenta”.

“Porque a mí me ofende, de verdad me ofende que pongamos a uno más celeste que otro cuando sabemos el valor simbólico que tiene la camiseta que es casi un símbolo patriótico a esta altura”, aseguró el intendente de Canelones.