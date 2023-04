Para Lousteau, candidato a gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Mujica marcó el camino

Política

Martín Lousteau es un rara avis.

Tiene 52 años, es economista y desde diciembre de 2007 hasta abril de 2008 fue ministro de Economía de Argentina, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, entre diciembre de 2015 y abril de 2017 trabajó como embajador de Argentina en Estados Unidos, bajo la presidencia de Mauricio Macri. En 2019, se sumó a la coalición Juntos por el Cambio (JxC), que lideraba Macri, y fue electo senador de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde aún se desempeña. Desde 2021 integra la Unión Cívica Radical, que forma parte de JxC, y este año anunció que será candidato a jefe de Gobierno de CABA, tras un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, quien actualmente es el gobernador porteño y se postula a presidente de la Nación. Esta decisión lo enfrenta a Macri, que apoya a Jorge Macri, su primo, para gobernar CABA.



A pesar de haber sido aliado de Fernández de Kirchner y de Macri, y de estar hoy junto a Rodríguez Larreta, cuando Lousteau tiene que explicar cuál es el problema de fondo de Argentina y ensayar una respuesta sobre su solución, cita a José Mujica, el expresidente de Uruguay.

El periodista Luis Novaresio entrevistó a Lousteau en La Nación Más en la madrugada de este miércoles y le preguntó si Javier Milei, que buscará ser presidente de los argentinos en las elecciones de este año, es “un populista con diagnóstico falso y soluciones equivocadas”, ante lo que Lousteau respondió afirmativamente. “¿Y por qué prende, aparentemente?”, consultó Novaresio. “Por un enojo acumulado que tiene razón de ser”, contestó el economista, que desarrolló un pensamiento que terminó con una cita a Mujica.

“¿Cuál es la bronca acumulada? Este Estado así no nos sirve, y claro que es cierto. La respuesta que propone Milei es ‘achiquemos el Estado lo máximo posible: que no provea educación pública, que no provea subsidios a nadie…’ Estamos hablando de un nivel de pobreza enorme, ¿qué va a hacer con eso? ¿Va a brindar subsidios o no? ¿Va a haber un banco central que te garantice que tus depósitos, si un banco hace mal las cosas, estén preservados? ¿O si los bancos hacen mal las cosas quebrarán y vos perderás tu plata y el mercado lo arreglará?”, se preguntó.

Luego se refirió a una de las propuestas de Milei, la que refiere a la educación. “Si reparto bouchers a todos para estudiar, y todas las escuelas públicas y privadas están abiertas para estudiar, ¿adónde vas a ir? Voy a ir a la mejor. ¿A quién van a tomar? Al que además del boucher ponga plata. ¿Qué resolviste? Las mejores van a tomar a los de más poder adquisitivo. ¿Y aquellos que no tengan esas cosas van a poder ir a esas escuelas? No, van a ir a escuelas que no solo serán las peores, sino que van a estar desfinanciadas. Entonces, no se sostiene”, expresó.

Para Lousteau, los populismos de hoy, fenómeno en el que incluye a Milei, surgen porque “si vos sos llamativo en los medios, enseguida podés captar la atención”. Sin embargo, “el problema es que funcionan como un cuento de hadas”, ya que plantean que “el monstruo está abajo” y “‘son los mexicanos’, diría Trump, por eso el muro”, o “los chinos”, por lo que “hay que ser duros con China”, o “la casta”. “Pero al final, te asusto con algo, te digo que te voy a defender, me arrogo la representación del pueblo en directo, y después no tengo ningún instrumento para solucionar esas cuestiones porque el problema no está ahí”.

“El problema de la Argentina es que la política no se anima a ordenar el Estado. ¿Qué significa que no se anima a ordenar el Estado? Cuando Pepe Mujica asumió, dio un discurso; en parte del discurso decía: ´La prioridad número uno de nuestro gobierno será la educación; la dos, la educación; la tres, la educación; la cuatro, la educación…’ Obviamente la asamblea legislativa estalló en aplausos. Y siguió: ‘Para decirle un gran sí a la educación, vamos a tener que decir un montón de no a otras cosas’. Bueno, hace rato que el gobierno argentino gasta en un montón de boludeces, y desordena al Estado porque tiene que atender otras cosas, porque nunca le alcanza, por gastar mal, por gestionar mal”, planteó el senador y candidato porteño.

El recuerdo a Tabaré Vázquez

A pesar de que Lousteau es un dirigente de JxC, el bloque ubicado a la derecha del espectro político argentino, el 6 de diciembre de 2020, día en el que falleció Tabaré Vázquez, elogió al expresidente uruguayo.

“Se fue Tabaré Vázquez, un líder que abrazó la gestión y la política desde el diálogo y la decencia. Como intendente de Montevideo y luego presidente de Uruguay nos enseñó el cuidado de la salud pública y el trabajo por fortalecer la región. Acompaño a sus familiares y compañeros”, publicó entonces en sus redes sociales.

