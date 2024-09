Para Heber, archivo de causa por entrega de pasaporte a Marset es una “victoria”

Política

El exministro del Interior y senador de la República, Luis Alberto Heber, brindó una rueda de prensa este lunes luego de que la Fiscalía archivara la causa por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset.

Heber, quien fue interpelado junto al exministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo por este hecho en agosto de 2022, dijo que estaba “seguro” de que la investigación se iba a archivar y manifestó conformidad con lo actuado por Fiscalía.

“No es el primer archivo. Ya fui blanco de ataques del Frente Amplio en mi gestión tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como en el Ministerio del Interior. Ahora viene este caso, en el que se había dicho que había delito. Y muy claramente el fiscal dice que no hay delito y se archiva”, valoró Heber.

En esta línea, Heber consideró que es “muy importante en lo político y en la gestión que nuevamente ganemos en causas judiciales”.

Para el senador herrerista, el archivo de Fiscalía por el pasaporte dado a Marset es una “victoria”.

“Claro que lo tomo como una victoria. Fuimos acusados de que en el Ministerio del Interior habíamos hecho las cosas mal. No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte; hicimos las averiguaciones y no había una causa abierta contra el señor Marset. El pasaporte fue correctamente entregado. Acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior y ninguna me ha tocado. Ni rozado. Salgo como entré: limpio”, señaló.

