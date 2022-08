Para González, la muerte de interna en cárcel de mujeres fue por sobredosis de pastillas

Judiciales

Está en investigación la muerte de una mujer privada de libertad en la Unidad n.º 5 (cárcel femenina) del Instituto de Rehabilitación (INR) el pasado viernes. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó una denuncia este lunes ante Fiscalía para que se indaguen las causas del fallecimiento.

La interna fue encontrada muerta por una compañera. Según consignó La Diaria, la fallecida había tenido una consulta médica el miércoles de noche en el centro de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) —ubicado en el edificio—, y luego de cenar se fue a dormir. El jueves durmió todo el día, por lo que las otras internas pensaron que era a raíz del tratamiento. El viernes, sin embargo, no despertó.

La investigación, que comenzó este martes, es llevada adelante por el fiscal Fernando Romano, quien solicitó algunas diligencias como, por ejemplo, una entrevista con el director del centro, con la doctora que la atendió y con algunos miembros de la guardia penitenciaria.

“Además, pedí saber si existía protocolo de INR para personas que habían tenido intentos de autoeliminación y también le pedí a ASSE si tenía protocolo de actuación para centros de reclusión donde hubiera antecedentes de privados de libertad con intento de autoeliminación”, explicó Romano a Montevideo Portal.

Asimismo, Petit elaboró un informe en el que denuncia, entre otras cosas, que el centro penitenciario está “desbordado” y en “pésimas condiciones”. Se detalla además que el edificio tiene capacidad de 390 cupos y alberga a 634 mujeres.

En la misma línea, Romano, que estuvo en contacto con el comisionado, ratificó lo señalado en su comunicado y dijo que “aparentemente el sistema no da más”.

“Tiene muchas debilidades el sistema carcelario, y la cárcel de mujeres, más; es insostenible”, determinó.

Posibles causas

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirió este martes al fallecimiento de la interna y señaló que se trató de una sobredosis.

“Es una persona que en términos carcelarios ‘se empastilló’, algo que ya había sucedido. Hay que ver cuáles eran los problemas que tenía, hay distintas versiones. Tomó una cantidad de pastillas. Ella tomaba pastillas psiquiátricas que le daba ASSE. Parece que guardó algunas y consiguió otras. La vio ASSE y ahí está la investigación que está haciendo ASSE, y nosotros también”, sostuvo.

“Lo que pasa es esto: el Ministerio del Interior hace todo el tema de seguridad. Después hay una parte que es todo el tema de salud en general, de cualquier especialidad, también psiquiátrica, que la entrega ASSE y no el Ministerio del Interior”, puntualizó.

En cuanto al informe presentado por Petit, indicó que desde Interior se está realizando una ampliación de la cárcel de mujeres de 70 plazas y tienen proyectadas otras 100 plazas”, agregó.

“Juan Miguel también habla un poco de las medidas alternativas en ese mismo informe, de que no todas las mujeres deberían estar allí […]. Es un análisis que incluso lo hace a largo plazo, porque él sabe y lo dice, que hoy por hoy quizás no estén las condiciones dadas”, estableció.

Por su parte, aclaró que la reclusa “no murió por hacinamiento”. “De hecho, estaba en un cuarto que, si bien no es el más lindo del mundo, tenía su cama y estaba con otra reclusa. Yo estuve con las compañeras de celda”, precisó.

La espera

Romano, en tanto, dijo que hasta que no se conozca el informe final del médico forense —el informe toxicológico— no se podrá constatar la causa de muerte.

Asimismo, el fiscal hizo un recuento de los hechos de público conocimiento luego de la consulta médica en la noche del miércoles.

“A partir de ese momento, la reclusa fue derivada nuevamente a la celda, con vida. Pasa 24 horas durmiendo, nadie la controla. Ni la médica, ni el médico, ni personal de enfermería, ni el guardia penitenciario, y la encuentra muerta otra reclusa. O sea que, en ese interín, ella podría haber tomado más pastillas. Tampoco sabemos qué cantidad tomó”, relató.

A su vez, subrayó que “hay que esperar el informe definitivo de la autopsia”.

“La autopsia se hizo. No hay signos de violencia externos, pero hay una ingesta de pastillas que no sabemos cuáles son. No sé si se podrán determinar por parte de la de la pericia complementaria del informe toxicológico. Yo no sé si me podrán dar el nombre de las pastillas este e incluso la cantidad que tomó. No sabemos y tampoco se sabe si podemos saber”, informó.

