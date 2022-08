Para Domenech, quedó claro que en entrega de pasaporte a Marset “no medió una gauchada”

Política

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se refirió a los resultados que dejó la interpelación a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. En ese sentido, fue consultado sobre las dudas que tenía en la previa a la interpelación y si quedó completamente satisfecho, a lo que respondió afirmativamente porque pretendía que “quedara claro” que “no había mediado una gauchada” en la expedición del pasaporte.

“Me quedo tranquilo de que no medió la influencia de ningún profesional o de ninguna persona vinculada a Marset que agilizara u obtuviera de favor un pasaporte rápidamente expedido, sino que se expidió de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y en los plazos normales”, dijo en declaraciones al programa En perspectiva, y añadió que esta cuestión “despejó las dudas” sobre el narco uruguayo.

“Me quedo tranquilo, lo cual no quiere decir que no deba modificarse la reglamentación vigente y quizás prever que las personas que tengan antecedentes no se les expida pasaporte, sino solamente un permiso para regresar al país o cosa por el estilo, pero por el momento la reglamentación exige que no tengan causas abiertas y requisitorias nacionales o internacionales”, agregó.

Sobre la reunión de la vicecanciller Carolina Ache Batlle con el abogado Alejandro Balbi y la destitución del subdirector de Identificación Civil, Domenech aseguró que “son dos situaciones disímiles”, y que en el caso de la número dos de Cancillería se manifestó que no se efectuó ninguna gestión para acelerar el pasaporte.

“La verdad que uno le da audiencia a cualquier persona que se lo pida, es un abogado que se dedica a derecho penal, uno no tiene por qué presumir que va a pedir un favor. Al parecer no lo pidió, simplemente se quiso informar de cuando salía una valija diplomática, se les dio la información y habría acabado esa intervención”, indicó.

Con respecto al segundo caso, Domenech comentó que tomó conocimiento en la propia interpelación y que la información que tiene es la que explicó el ministro del Interior.

“Fue que ese funcionario le había advertido de que el doctor Balbi había hecho presente para informarse sobre la tramitación del pasaporte, pero en una primera instancia, no le había dicho que envió un mail en el cual se interesaba por ese pasaporte y otros dos, pero en los hechos, si la intención fue acelerar la tramitación el pasaporte, eso no fue relevante porque no obtuvo ninguna tramitación exprés, sino que se tramitó en los términos normales”.

“Debemos tener presente que un ministro está en la cúspide de una organización administrativa de la que puede tener responsabilidad por su personal de confianza o político, pero después hay muchos funcionarios que intervienen que no son de confianza del ministro, entonces me parece que responsabilizar al ministro por un error, que en este caso no lo hubo porque se actuó de acuerdo a la reglamentación vigente, no me parece correcto responsabilizar de ello al jerarca político”, concluyó.