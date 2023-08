Política

Para Carmen Sanguinetti Uruguay no está preparado para debatir eutanasia; Pasquet contestó

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet salió al cruce de su correligionario Carmen Sanguinetti, después de que la senadora afirmara que Uruguay no está listo para dar un debate sobre la eutanasia.

“Me toca muy de cerca la realidad de discapacidad y me consta que hay mucho para trabajar en ese sentido. Pasa lo mismo con la tercera edad. En lo personal entiendo que el trabajo que tengo que hacer como legisladora no tiene tanto que ver con si estoy a favor o en contra de la eutanasia. Casi que es irrelevante. Como diseñadora de políticas públicas lo que tengo que pensar es cuáles creo son los efectos en el mediano y largo plazo de una ley de estas características. Tengo la convicción, en el acierto o en el error, de que en Uruguay hoy no estamos preparados para darnos ese debate”, afirmó Sanguinetti en el programa Lado B de TV Ciudad.

En respuesta, Pasquet, que ha sido el principal impulsor de un proyecto de ley que habilite la eutanasia en el país (aprobado en Diputados), cuestionó a su compañera de partido con un hilo en Twitter.

“Perdón Carmen Sanguinetti, pero no acepto que no estemos preparados para debatir eutanasia. Somos una de las 15 o 20 democracias plenas en el mundo. ¿Qué examen nos falta dar? Fuimos pioneros con la ley de divorcio, la jornada de ocho horas, la gratuidad de la enseñanza universitaria. A Batlle (y Ordoñez) le decían que sus ideas eran demasiado avanzadas para “una republiquita”, y él contestaba desde El Día: ‘Seremos una republiquita, pero tendremos leyecitas adelantaditas’. Es por ahí”, apuntó el diputado.

Y añadió: “Basta de insistir con la falsa oposición cuidados paliativos-eutanasia. Las dos opciones deben estar a disposición de quien sufre. Mientras los cuidados paliativos no lleguen a todos, negar también la posibilidad de la eutanasia es condenar a sufrir hasta la muerte, y eso es crueldad. Si la opinión de los legisladores puede ser ‘casi irrelevante’, sin duda es relevante la opinión de quien padece un sufrimiento insoportable sin esperanza de curación. Dejemos que cada persona decida sobre su propio dolor y su propia vida”.

Finalmente, Pasquet recordó que el proyecto de eutanasia está en el Senado desde octubre de 2022 y cuestionó que su tratamiento haya sido dilatado: “Pedimos a los senadores que voten, por sí o por no, según su leal saber y entender. Lo inaceptable son las dilatorias sin fin. Hay personas que hoy están agonizando y sufriendo. A ellas el Senado les debe una respuesta”.

Por su parte, Sanguinetti insistió que bajo su punto de vista sería “desacertado y peligroso” aprobar la eutanasia, porque se ofrecería la “posibilidad de morir a una persona a la que no le estaríamos ofreciendo la posibilidad de dejar sufrir” con cuidados paliativos universales.

“Me llevó muchísimos meses de estudio (la propuesta de Pasquet) y en políticas públicas hay que considerar cual es el coletazo de la política que se está diseñando”, argumentó la senadora colorada.

