Para Bergara, estrategia nacional del Mides da “clara ilusión” para “mitigar el problema”

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la Primera Estrategia Nacional dirigida a personas en situación de calle, presentada por el Poder Ejecutivo este martes.

La iniciativa le da una “clara ilusión” al jerarca comunal de que el gobierno “atacará cada uno de los temas para procurar mitigar el problema”, según consignó Telemundo (Canal 12).

“Es abordar un problema integral que tiene múltiples vertientes, una clave es entender bien las particularidades, si es gente que estuvo privada de libertad, con problemas de salud mental o con problemas laborales que está circunstancialmente en calle", sostuvo Bergara. A su vez, señaló que la conferencia que dieron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el presidente, Yamandú Orsi, fue “excelente”.

En el marco de esta estrategia nacional, el economista aseguró que la Intendencia de Montevideo estará “al servicio”, pero remarcó que la decisión de levantar campamentos de personas que viven en la calle no le corresponde a él, sino a los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y del Interior.

El plan hace énfasis en tres aspectos que el Mides considera clave para atender la crisis, que son recomponer el vínculo y las redes comunitarias de las personas, promover el acceso a la vivienda, y actuar sobre condiciones y factores determinantes en la calidad de vida como la salud, el trabajo y la educación.

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