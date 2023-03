Para Bergara, es una “renuncia fiscal muy modesta”, y Carrera anotó “olvidos” de Lacalle

Política

“Habla de un país que no es el nuestro”, dijo el senador del MPP, mientras que su colega afirmó que el alivio impositivo es “0,2%" del PBI.

“Es una renuncia fiscal muy modesta, un anuncio que pareciera ser muy débil con relación a lo que iba a ser una cosa tan grandilocuente", dijo el senador frenteamplista Mario Bergara en relación al discurso que dio el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General en el que anunció una rebaja impositiva.

“Se renuncian 150 millones sumando impuestos a empresas y personas. Hay que recordar que en los años anteriores, por el aumento del IVA, por el aumento en el IRPF y en el IASS, los años anteriores, se recaudaron 100 millones de dólares más por año solo de impuestos a las personas. Por lo tanto ahora, esta renuncia fiscal de 150, sumando personas y empresas, no tenemos ni la certeza de esa cifra ni como se discrimina entre personas y empresas. Parece más bien bueno que empiezan a devolver algo de lo que se cobró adicionalmente en los años anteriores. Vuelvo a decir: parecen anuncios débiles considerando la expectativa grandilocuente que se tenía”, opinó el líder de Fuerza Renovadora.

“El presidente pone el foco en que hay decenas de miles de compatriotas que ahora van a dejar de pagar IRPF y IASS, bien, bienvenido, también fueron decenas de miles de compatriotas que empezaron a pagar IASS e IRPF en estos años por los aumentos que se dieron en esto, además de lo que ha sido el aumento tributario por la vía de devolver menos IVA con el uso de medio electrónicos”, dijo Bergara.

Afirmó además el Consejo Asesor Fiscal que el gobierno creó con la LUC, “sus propios asesores”, decía que “no era el momento” de hacer anuncios de este tipo. “No tenían en cuenta que comienza el proceso electoral, por lo tanto estos anuncios claramente tienen más un tinte político que de buena administración”, expresó el exministro de Economía.

Por otra parte, dijo que esperaba que en el discurso de Lacalle hubiese una “asunción de responsabilidades políticas”.

“No se incluyó nada de lo que está en la tapa de los diarios todos los días. No hubo ni una sola referencia a cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la corrupción. No se mencionó el caso Marset y el caso Astesiano, las irregularidades en el ministerio de Turismo, etc. Claramente hay una ausencia de esos temas que implica una ausencia de asumir responsabilidades políticas”, sostuvo.

Por su parte, el senador del MPP Charles Carrera, escribió un hilo de Twitter analizando el discurso del presidente y lo tituló: “El presidente se olvidó…”.

“Se olvidó que la disminución del desempleo se sustenta en la baja del salario del trabajador, pagando por debajo de la inflación en un contexto del crecimiento del PIB. La desigualdad se incrementa en el empleo de los sectores más vulnerables”, escribió Carrera.

El legislador también mencionó que Lacalle Pou se olvidó de hablar sobre la pobreza infantil en Uruguay. “Se olvidó que la pobreza de niños y niñas de 0 a 6 años se encuentra peor que en 2019. Hoy son las niñas, niños y adolescentes los grandes olvidados de este Gobierno, así se rifa nuestro futuro”, manifestó en su publicación.

“Se olvidó de los recortes a la Educación Pública: en dos años, ANEP y Udelar 180 millones de dólares de pérdidas de recursos. Mientras que en 2005 a 2019 estos organismos multiplicaron dos veces y medio su presupuesto”, detalló el senador y agregó: “¿Esta es la famosa transformación educativa?”.

Por otro lado, Carrera criticó también que el presidente no se refirió al caso del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y del pasaporte otorgado al narcotráficante Sebastián Marset. “No hizo una sola mención a eso, y mucho menos, una sola autocrítica, de una administración que ha estado ligada a beneficiar a los más poderosos”, afirmó.

Además, el senador hizo mención a la “modestia renuncia fiscal” de este Gobierno. “Se olvidó que una modesta renuncia fiscal de 150 millones de dólares apenas compensa el aumento de impuestos (IVA, IASS e IRPF), ocurrida en los dos primeros años de este Gobierno (que fue de 100 millones)”, sostuvo en su hilo de Twitter.

“En definitiva, esos olvidos proyectan ‘un país de las maravillas’ en el que todos queremos vivir, porque, claramente, el discurso del presidente habla de un país que no es el nuestro”, cerró su publicación.

