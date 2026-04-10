Pando: motociclista murió tras perder dominio y caer sobre pavimento en la ruta 8

Un motociclista de 35 años murió en la mañana de este viernes 10 de abril en la ruta 8, a la altura de Pando, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El accidente ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta nacional, cuando, por causas que aún se desconocen, la víctima perdió el dominio y cayó al pavimiento.
Era el único ocupante de la moto; murió en el lugar. La ruta hacia Montevideo se encuentra obstruida por relevamiento de Policía Científica; Caminera la canaliza por la ruta 8 vieja hacia la ciudad de Pando.
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