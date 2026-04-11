Pando: hombre fue herido, policía le pidió información pero “no colaboró”; murió más tarde

Un hombre de 29 años fue asesinado en la madrugada de este sábado 11 de abril en Canelones.
De acuerdo con el parte policial, efectivos fueron alertados sobre las 4:00 de que había una persona “tendida en la vía pública con heridas en varias partes del cuerpo”. El hecho ocurrió en las calles Meneses y Diamante, en Pando.
El hombre, poseedor de antecedentes penales, “no colaboró con información sobre lo sucedido al ser consultado” por los efectivos, indica el documento.
Así, los policías lo trasladaron a un centro asistencial, donde “fue diagnosticado como politraumatizado”. Según pudieron indagar, la víctima “habría participado previamente en una riña” en dicha ciudad.
Más tarde, a las 10:50, el centro hospitalario se comunicó con la Jefatura de Policía de Canelones y notificó el deceso del hombre.
Ante el fallecimiento, la Fiscalía de Pando dispuso el relevamiento de cámaras y testigos, el pase del caso al Departamento de Homicidios, y que Policía Científica y médico forense realicen los peritajes correspondientes.
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