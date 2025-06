Economía

Panadería La Vienesa cerrará todos sus locales y dueño reconoció deudas por US$ 1.000.000

Los trabajadores de la panadería La Vienesa, que participan en la Mesa Coordinadora del Pan, indicaron que la empresa anunció esta tarde el cierre de la totalidad de sus sucursales.

Esta noticia fue dada de manera sorpresiva este lunes 23 de junio en el marco de una reunión entre los trabajadores de la empresa, el dueño de La Vienesa y su abogado, celebrada con el Ministerio de Trabajo.

“El 16 de junio, que también hubo una tripartita en el ministerio, en la que también participó el subdirector de Trabajo [Álvaro Inchauspe], él [el dueño de La Vienesa, Alejandro Aguerre] había ratificado que su idea era hacer una reestructura: cerrar cinco sucursales y quedarse con tres. Su plan, según nos dijo, era despedir a más o menos 18 trabajadores que no tenían más de tres meses y, con el resto, que eran unos 40-45, hacer un seguro rotativo dentro de estas tres sucursales. Sin embargo, hoy en la reunión que se tuvo confirmó que cerrará las ocho sucursales y pretende despedir a todos sus trabajadores”, manifestó Luis Echevarría, presidente del Sindicato del Pan, en diálogo con Montevideo Portal.

En cuanto a las negociaciones con Aguerre, Echevarría afirmó que desde la Mesa del Pan no saben “qué pensar del hombre”: “Hace dos meses que viene cambiando la versión constantemente. Cuando decidimos hacer público el conflicto, porque entendíamos que el hombre estaba jugando con la gente, hizo una conferencia de prensa en donde dijo que no le debía a ningún trabajador ni tenía ningún acreedor”.

“Pues bien, con el pasar del tiempo dijo que debía US$ 200.000; después US$ 400.000 y hace cuestión de menos de un mes, reconoció que debía US$ 1.000.000 y que su propia contadora le dijo que estaba quebrado y que esto era inviable”, repasó el sindicalista.

Entonces, sumó: “Obviamente, hoy, cuando estuvimos con él, le dijimos que no creíamos en su palabra porque vale menos que cero”.

Ahora los trabajadores afirman que se “está trabajando en una propuesta y en una salida decorosa”. “Entendemos que el contexto es difícil. Hoy en día, las ocho sucursales están cerradas. El hombre está quebrado y no tiene cómo responder con su patrimonio, ni siquiera las liquidaciones; los atrasos que tiene de adeudo por concepto salarial ni tampoco tiene cómo responder con los despidos”, expresó.

De acuerdo con Echevarría, “aunque parezca paradójico”, lo mejor es que los eche al total de 80 trabajadores y que “entren al seguro de paro para que por lo menos puedan cobrar algo” antes de que se declare el concurso de acreedores.

Mientras tanto, el sindicato continúa la ocupación en la sede central de la panadería, ubicada en Rivera y Pedro Campbell, que comenzó el pasado miércoles, 18 de junio.

El sindicato pretende, en un “segundo paso”, si se llama a concurso, que consistiría en que “los propios trabajadores en forma cooperativa puedan gestionar alguna sucursal, principalmente la central, para tratar de salvaguardar la mayor cantidad de puestos posible”.

“Nosotros entendemos que podría andar en el entorno de los 20 a 25 puestos de trabajo que se podrían salvar a través de la autogestión cooperativa”, completó Echevarría.