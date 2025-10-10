Palabras menos: prueba de ortografía vuelve a ser escollo para aspirantes a policías

Locales

A mediados de 2023, 210 personas se presentaron como aspirantes para ingresar a la Policía Nacional. Tal como informáramos entonces, 68 de ellas quedaron afuera por un motivo tan simple como alarmante: reprobaron una prueba básica de ortografía.

En las últimas horas, el departamento norteño vivió un hecho similar: 430 aspirantes se presentaron para cubrir 19 vacantes, pero 56 de ellos quedaron eliminados desde un principio porque fracasaron en la prueba ortográfica.

Lady Fulques, vocera de la policía del departamento, explico en declaraciones a Artigas Noticias que la prueba fue tan elemental como la de años anteriores: se les dictaban veinte palabras y tenían que escribir correctamente al menos diez.

“Estuvo bastante peleado nuevamente”, explicó la funcionaria. En cuanto a la naturaleza de los errores, señaló que uno de los más frecuentes es el mal uso de la letra hache, y detalló que se constataron también algunos gazapos insólitos, como palabras escritas con tres tildes.

Así las cosas, la ortografía parece haberse convertido en un verdadero obstáculo en la competencia por el acceso al uniforme azul, pese a que el nivel de exigencia al respecto se limita a lo elemental.

Fulques detalló que otros inscriptos fueron descartados por otras razones, y actualmente siguen en carrera 109 postulantes. Se espera que el mes próximo culmine el proceso de selección, y que los 19 agentes nuevos se incorporen al servicio entre diciembre y enero.