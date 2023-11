Países Bajos: en víspera de elecciones, candidato es agredido en un bar

El político neerlandés Thierry Baudet, que lidera el partido de extrema derecha Foro para la Democracia (FvD), fue golpeado en la cabeza en una cafetería del norte de los Países Bajos durante un acto de campaña de los comicios generales que se celebran el próximo miércoles.

El ultraderechista recibió varios golpes con una botella de cerveza durante un evento electoral en la ciudad de Groninga, en el norte del país, donde se encontraba junto a otros candidatos y diputados de FvD, según se puede ver en imágenes de la agresión e informa el partido político en la red social X.

“Thierry se dirige a la UMCG (hospital universitario de Groninga) después de haber sido atacado nuevamente en un evento. Parece que todo estará bien. Baudet ha sido tratado por un traumatólogo. Lo golpearon en la nuca con una botella de cerveza y también en el borde de la sien, justo al lado del ojo. Un guardia de seguridad también sufrió heridas en el rostro”, señaló el partido en una breve explicación.

Un sospechoso ya ha sido detenido y está siendo interrogado por los agentes de la policía en Groninga.

Es la segunda vez en muy poco tiempo que Baudet es atacado durante un evento: hace casi un mes, un desconocido lo golpeó en la cabeza con un paraguas durante una visita a la Universidad de Gante, en Bélgica, y sufrió una conmoción cerebral leve, lo que lo obligó a detener su campaña durante unos días.

Dutch far-right leader Thierry Baudet attacked with bottle 2 days before election, taken to hospital pic.twitter.com/gY5ediw7Fg