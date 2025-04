Paisaje marciano: tormenta de arena en Irak provoca 3.700 casos de asfixia

Más de 3.700 personas fueron atendidas en Irak por problemas respiratorios debido a la tormenta de arena que azotó el centro y el sur del país, según un nuevo balance del Ministerio de Salud publicado este martes.

El lunes por la noche, fotógrafos de la AFP captaron en ciudades del sur como Najaf, Basora o Nasiriya el halo anaranjado de polvo que invadió las calles, obligando a policías y transeúntes a usar mascarillas sanitarias para proteger sus pulmones.

Un socorrista en una ambulancia en Najaf ayudó a un joven a respirar con una bombona de oxígeno.

“Debido a la tormenta se registraron 3.747 casos de asfixia desde el lunes. Fueron ingresados en urgencias en Bagdad y en otras provincias”, indicó el portavoz del Ministerio de Salud, Saif al Badr.

“Ninguna persona fue ingresada en cuidados intensivos”, subrayó, precisando a la agencia de noticias estatal INA que sus servicios habían proporcionado todos los medicamentos y el oxígeno necesarios a los pacientes.

