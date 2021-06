Paganini sobre Gas Sayago: “Cuando era momento de cerrarlo honrosamente se decidió seguir”

Política

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y los directores de la empresa UTE comparecieron este miércoles ante la Comisión de Industria del Senado tras ser citados por la auditoría que realizó el directorio del ente por Gas Sayago.

A la salida, el secretario de Estado brindó una rueda de prensa donde aseguró que tras la auditoría que realizó PricewaterhouseCoopers (PwC) se constata que el proyecto tenía "de pique" problemas de viabilidad. "

"La demanda de gas no estaba asegurada para sustentar un proyecto de este tamaño, los costos que al momento de arrancar ya se sabían que no eran los inicialmente previstos, el proyecto no iba a dar los resultados que dio, se avanzó igual con Argentina o sin Argentina", indicó en declaraciones consignadas por Telemundo.

"Se fracasó y, cuando era el momento de cerrarlo honrosamente a principios del 2015, se decidió seguir adelante cuatro años más y el resultado es un montón de gastos", agregó el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

A continuación, Paganini dijo que en realidad lo que hay que preguntarse es por qué se "insistió tanto en una cosa que ya estaba fallida" y cuando el Uruguay tenía "otra situación" con más energías renovables.

"Uruguay no precisaba ese volumen de gas y no tenía el mercado argentino asegurado. Después, una serie de decisiones de gestión que indican errores, por ejemplo, la falta de un estudio se sensibilidad de riesgos, una serie de cosas más técnicas que también se discutieron", concluyó.

Por su parte, el senador del Frente Amplio Alejandro "Pacha" Sánchez precisó en primer lugar que el informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) habla de "gastos incurridos" y que la presidenta de UTE en conferencia de prensa "habla de pérdidas". "Lo que confunde la presidenta es que las pérdidas se componen de los gastos menos los ingresos y hubo un cobro de cien millones de dólares que salieron de las finanzas de GLC, no del estado uruguayo, que significaron un ingreso para el Estado", indicó.

"Por tanto, desde el punto de vista del gasto del estado uruguayo no son 213 millones de dólares. Pero, es más, hay unos 20 millones de dólares que son pagos de impuestos al propio estado uruguayo por lo cual no se puede asumir que el Estado en el año público perdió esos montos", concluyó.

En la conferencia de prensa que menciona Sánchez, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, cuestionó que se haya seguido adelante con el proyecto, incluso habiendo cobrado la garantía que mencionó el legislador por el incumplimiento del contrato principal.

La presidenta de UTE comentó que, si bien Gas Sayago es una sociedad anónima, su capital es 100% púbico. Su responsabilidad era la de administrar los dineros públicos de sus accionistas, UTE y Ancap". Emaldi sostuvo que entre las conclusiones del informe se dio cuenta de que "el emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares, los cuáles se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado, a través de UTE y Ancap y con los 100 millones de dólares antes mencionados".