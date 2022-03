Paganini prevé que aumentos de combustibles sean “menores” que los que propone Ancap

Política

La empresa publica Ancap envió el pasado lunes al Poder Ejecutivo su informe mensual sobre ajustes de precios de los combustibles, en el que propone una suba en los surtidores desde el 1° abril de $ 5 por litro de naftas y de $ 10 en el gasoil, informó Mvd Noticias y confirmó Montevideo Portal con fuentes del gobierno.

Hoy el Gasoil 10-S cuesta $ 67.3 en las estaciones de servicio; el Gasoil 50, $ 53.99; la nafta Súper 95, $ 74.88; y la Premium 97, $ 76.85. A partir de esta recomendación del directorio de Ancap, el Poder Ejecutivo resolverá (entre miércoles y jueves) si aumenta el precio de los combustibles a partir del 1° de abril (este viernes) o si no lo hace.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, fue entrevistado este martes en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal en donde fue consultado al respecto. En primer lugar, afirmó que el asunto se “está estudiando” como siempre, pero aún más en este contexto de volatilidad. Según el secretario de Estado, hay que ver cómo queda lo que debería cobrar Ancap, cómo queda lo que le cuesta al ente y qué impacto tiene eso en la economía nacional, “en el bolsillo de la gente”.

“Es cierto que estamos asistiendo a un fenómenos muy especial, los precios del petróleo venían subiendo todo el año pasado poque venían subiendo todos los comodities, en un proceso mundial de recuperación, pero ahora tenemos un fenómeno que empezó en enero y que se agudizó mucho más con la guerra. El mundo fue previendo que esto podía pasar y ahora pasó”, advirtió.

En este sentido, y para dar una “idea” de la situación, el último promedio que cerró la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) era de 96 dólares, algo que calificó como “muy alto”, cuando el mes anterior había sido de 85 dólares. “Así venimos y ahora da la impresión de que el promedio va a terminar dando US$ 115. Es un aumento tremendo, una gran volatilidad, que también impacta en otros precios en algún sentido, pero básicamente lo que la guerra afecta es el petróleo, el gas, el trigo y el aceite de girasol. En el caso del petróleo, el trigo y el aceite son precios que de alguna manera nos impactan. El gas es europeo pero pega en el petróleo, entonces cuando el gas sube la gente reemplaza con otras cosas y ahí sube el petróleo”, comentó Paganini.

El ministro detalló además que es un “shock” de precios negativos en el ámbito de la energía que repercute también a nivel regional. A modo de ejemplo, dijo que en Argentina están “racionalizando” el gasoil y que en Brasil los precios de los combustibles están más altos que en Uruguay, algo que en los últimos tiempos nunca había pasado.

“Estamos asistiendo a un fenómeno que nunca se había dado que es que las estaciones de servicio de fronteras venden mucho más porque están vendiendo para Brasil. Entonces, ahí tenemos un desafío también porque lo que resulta es que estamos vendiendo por abajo del costo y perdemos plata, pero además lo usamos para subsidiar a los brasileños no parece razonable”, indicó.

“O sea, Ancap está vendiendo por debajo del costo hoy, tenía espalda financiera para hacerlo, (pero) le queda muy poquito”, agregó, y explicó que, más allá de los datos que surgieron el pasado lunes, se espera que, tal vez, pueda tener un resto que permita subirlo por debajo de los precios mencionados.

“Hay un momento difícil, uno tendría que hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Por dos razones: una porque después impacta en todo lo que sabemos, otra porque hay una volatilidad. Entonces, la volatilidad no tiene por qué transmitirse automáticamente al mercado porque genera picos que después distorsionan todo. Si podemos atenuar esa volatilidad y esperemos que dentro de un par de meses termine la guerra y el petróleo baja y uno puede decir que no transmitió esto al mercado”, expresó.

Finalmente, consultado por los periodistas de Universal si el marco legal que dio la Ley de Urgente Consideración no limitó al gobierno a manejar esa volatilidad, Paganini respondió negativamente y agregó que eso “quedó demostrado el último año y medio”. “Hay una confusión que se manejó durante toda la campaña, que es que la LUC nos obligaba a subir los precios todos los meses. Eso no se aplicó así a la prueba está que no pasó”, concluyó.