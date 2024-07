Paganini dijo que analizan si expulsión de embajadora en Caracas implica romper relaciones

Política

Luego de que Venezuela tomara la decisión de expulsar a la embajadora de Uruguay y otros seis países, el canciller Omar Paganini dijo que el gobierno está “analizando” si la medida de Nicolás Maduro representa una ruptura de relaciones diplomáticas, dado que también ordenó la retirada de sus representantes en Montevideo y otras capitales latinoamericanas.

“Es una cuestión unilateral de ellos, que no está exactamente cumpliendo con la normativa. Es decir, para expulsar diplomáticos uno tiene que declararlos persona non grata, esa es una de las posibilidades dentro de la Convención de Viena. No fue el caso; fue una orden de que abandonemos el país todos los diplomáticos de siete países y también que van a retirar los propios. Es una acción totalmente unilateral, enmarcada en un discurso de una conspiración internacional contra ellos de injerencia, cuando Uruguay lo que ha hecho, es sacar comunicados”, expresó Paganini, entrevistado por Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

“De manera que lo vemos absolutamente injustificado. Una sede que se había comportado en todas las reglas. Y bueno, la embajadora se estará retirando hoy, después analizaremos el resto de la situación”, dijo. La embajadora Silvana Montes de Oca volverá este martes a Uruguay, según supo Montevideo Portal.

Consultado sobre si ya se retira el embajador venezolano en Uruguay y su equipo en el país, Paganini respondió: “Todavía no nos han dicho nada. Evidentemente, por lo que declaró el canciller y el comunicado que emitieron, es lo que va a pasar”.

Paganini afirmó que la posición de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou es “no reconocer este gobierno” de Nicolás Maduro “hasta que no dé muestras de que la elección fue bien contabilizada”.

“Estamos seguros de que los datos iniciales están completamente equivocados. Para empezar, sumaba más del 100%; o sea, ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer números que fueran consistentes, se hizo un apresuramiento en proclamar la reelección de Maduro sin un informe final del CNE [Consejo Nacional Electoral]. O sea, en este momento el régimen tiene que estar emplazado para hacer un escrutinio como la gente”, añadió.

“Mientras tanto, nadie va a reconocer nada y creo que cuantos más países se plieguen a esta posición, es más posible que haya una oportunidad para conversar y empezar un diálogo hacia la democracia en Venezuela”, dijo el canciller, que agregó: “Por supuesto lo que más importa es lo que sucede dentro de fronteras; la presión internacional es sólo un ingrediente”.

Paganini lamentó que algunos países “se apresuraron en reconocer” a Maduro como ganador, lo cual “por supuesto, es una carta blanca para un régimen que hizo todo mal”.

“A las pocas horas deciden que celebran la reelección de Maduro, lo cual fue claramente un alineamiento ideológico, desconociendo los principios de la democracia. Esperemos que esto se encamine”, opinó.

A su vez, dijo que, aunque Venezuela está suspendido del Mercosur, se va a estudiar si cabe alguna posibilidad de tomar una medida desde el bloque de países sudamericanos. “Probablemente sí”, agregó, al señalar que se está conversando al respecto con los demás países miembros.

Consultado sobre las repercusiones en la política local, Paganini dijo: “El Frente Amplio se alineó de manera contradictoria en distintos integrantes. Algunos salieron enseguida a reconocer, algunos salieron enseguida a condenar y después, al fin, el Frente Amplio sacó un comunicado como fuerza política, que básicamente dice lo que viene diciendo la comunidad internacional, más o menos cauto, pero en el fondo, pidiendo un recuento objetivo de los votos, que es lo que todos queremos”.

“Lo que llamó la atención es que el Movimiento Tupamaros y el Partido Comunista, que todos sabemos que son las columnas vertebrales de los dos primeros candidatos que tuvo el Frente, salieron inmediatamente a reconocer el resultado. Y a celebrarlo y a saludar a Maduro, y eso claramente muestra una heterogeneidad en un tema muy importante dentro del Frente que ellos deberían explicar”, agregó el ministro.

Sobre el gobierno chavista, afirmó que lamentablemente no parecen dar el brazo a torcer, lo que catalogó de “increíble”.

“Pasan los años y siguen diciendo las mismas cosas. E inventando conspiraciones internacionales para justificarse. Fíjese que esto [según el gobierno de Venezuela] es una conspiración internacional de todos países pequeños, pero parece que somos unos grandes conspiradores. Por otro lado, nunca se vio que durante seis horas no había información y ahora alegan que no la tienen porque hubo un ciberataque del exterior, de lo cual no han dado ninguna explicación de en qué consistió, ni como, ni que fue lo que, ni cómo hacen para que todavía hoy esté caído el sitio del CNE”, dijo.

“Evidentemente no les importa mostrar los datos de verdad”, concluyó Paganini.