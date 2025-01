Paganini cuestionó al FA por falta de pronunciamiento sobre situación en Venezuela

Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, se refirió nuevamente este lunes a la situación política de Venezuela y apuntó contra el Frente Amplio por no haberse pronunciado tras la asunción de Nicolás Maduro, presidente que para el gobierno accedió al poder de forma ilegítima.

En entrevista con Desayunos informales (Canal 12), Paganini reafirmó que desde Cancillería se está siguiendo la coyuntura en el país caribeño desde “cerca”.

En esta línea, el ministro confesó que desde el gobierno uruguayo se pensó que, debido a la movilización y a la condena de la comunidad internacional contra Maduro, cabía la posibilidad de que hubiera una rotura en las Fuerzas Armadas.

“En ese contexto sí que entrara Edmundo [González Urrutia], pero si eso no ocurría era ir a ser capturado enseguida. Estaba la expectativa [de que hubiera un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas], pero no se dio”, afirmó.

Con respecto a la postura del Frente Amplio después de la asunción de Maduro y a la polémica por la no reunión entre Gonzalez Urrutia y miembros del gobierno electo, Paganini dijo que desde Cancillería no se gestionó “una reunión con la oposición”, además de que el dirigente opositor venezolano estuvo poco tiempo en Uruguay.

“Me parece importante que Uruguay siga en esta posición de condena al régimen, que no quiere decir que no se busque o impulse una salida negociada. Sería lo mejor, pero tenemos que ser firmes en la condena y vemos que el gobierno electo no ha generado demasiado información respecto a cómo se va a plantar ante esta situación. El Frente Amplio (FA) todavía no se ha pronunciado con respecto al 28 de julio”, dijo Paganini.

De todas formas, el canciller recordó que el FA sacó una declaración en la que expresó que se iba a esperar el pronunciamiento del Centro Carter y de las Naciones Unidas con respecto a la elección que tuvo lugar en Venezuela.

“Ambos informes se presentaron hace meses y el FA nunca más tocó el tema. Supongo que tendrán su idea de cómo proceder. Tenemos una situación de mucha dificultad con Venezuela porque expulsaron a nuestro diplomático. Hay además un desaparecido uruguayo en Venezuela de quien el régimen no informa sobre su paradero ni sobre los cargos que tiene en su contra. Creo que Uruguay no tiene demasiado espacio para cambiar su posición respecto del régimen”, añadió Paganini.

El comunicado del Frente Amplio del pasado 29 de julio:

Comunicado Frente Amplio el... by Montevideo Portal

