Padres de personas con discapacidad denuncian al Estado por “violación de DD.HH.” en hogar

Padres, familiares y curadores de usuarios del Hogar Sarandí, ubicado en Colonia Valdense, departamento de Colonia, denunciaron al gobierno y al Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la Institución Nacional de Derechos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por "violación a los derechos humanos", según informó la diaria y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la INDDHH.

La denuncia, que fue consignada por el medio anteriormente mencionado y a la que accedió Montevideo Portal, indica que esta acusación es por la "violación de derechos humanos de las personas con discapacidad" que estaban en ese hogar en la implementación de medidas contra la pandemia de COVID-19, especialmente en lo referido a la vacunación.

Según relata la denuncia, el Hogar Sarandí es una institución perteneciente a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, que brinda atención integral a personas en situación de discapacidad severa, intelectual o física, con internación permanente o diurna.

"A principios del 2021 se nos informó que prestaba asistencia a cuarenta y dos personas internadas (durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año) y brindaba atención diurna (sin internación permanente) a quince personas; todas padecían discapacidades severas y tenían entre dieciocho y ochenta y siete años de edad. La directora es la Sra. Alma Malán y la dirección técnica médica corresponde a Dra. Cecilia Inés Torres Dos Santos", indica el texto realizado y defendido por el abogado Oscar López Goldaracena.

A continuación, los denunciantes acusan al Poder Ejecutivo y al MSP de "discriminar" al hogar y a las personas que están internadas allí en la vacunación. En concreto, denuncian que se "retrasó el suministro de la vacuna" ya que tendría que haberse aplicado en marzo y que se postergó "arbitraria e injustificadamente" por más de un mes.

"Fue determinante para impedir o minimizar el impacto del brote de coronavirus que causó, hasta el momento, la injusta y evitable muerte de cinco personas y el contagio generalizado de internos y personal de la institución", señala la carta. Sin embargo, el abogado patrocinante dijo a Montevideo Portal que hubo un nuevo fallecido y que la cifra se elevó a 6.

"En la especie, tal cual también analizaremos, se incumplieron normas jurídicas matrices que consagran y garantizan derechos humanos de las personas con discapacidad y que, de haberse respetado y adecuado la conducta estatal conforme a ellas, se hubiera impedido el lamentable desenlace de los hechos", añade el texto.

Finalmente, indican que la denuncia tiene por objeto la intervención de la INDDHH para que la conducta del Estado "se ajuste efectivamente al mandato de las normas y principios que consagran y garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad en materia de salud y los derechos de las instituciones que los cuidan en el marco de la pandemia".

¿Qué dijo la INDDHH?

Montevideo Portal dialogó con fuentes de la INDDHH, Wilder Tyler, quien confirmó que la denuncia fue presentada este miércoles a las 11:00 horas de la mañana. Fueron recibidos por el propio presidente y un equipo técnico y se realizó una reunión donde los denunciantes explicaron la situación.

En este sentido, fuentes de la INDDHH dijeron que la denuncia fue recibida y ahora se estudiará y analizará su "admisibilidad", es decir, si tiene las condiciones para ser aceptadas o no. En este sentido, adelantaron que, a primera vista, no tiene elementos como para no ser investigada por lo que se le dará trámite.

Explicaron que este análisis se hace en todas las denuncias recibidas para ver si hay alguna razón que no permita tratarla. ¿Qué puede obstaculizar a la INDDHH? Una de ellas puede ser que también se haya hecho la denuncia y que el proceso ya esté a nivel de la Justicia y no de Fiscalía. En ese caso, por ley, la INDDHH no puede actuar. Sin embargo, los denunciantes afirmaron en la reunión que no se hizo tal denuncia.

"Se va a analizar y después empieza el trabajo de investigación. Los equipos técnicos ahí verán si entrevistan a testigos y colectan más información. Obviamente esto se comunica a las autoridades pertinentes en primer lugar. Uno de los primeros destinatarios son los órganos del Estado competentes y allí veremos", dijeron las fuentes consultadas.

