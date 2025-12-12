Padres de bebé que murió a los 13 meses tras operación denuncian a médicos por mala praxis

Judiciales

Los padres de Manuel Carreño, un bebé de 13 meses que falleció después de haber sido sometido a una cirugía, denuncian que su hijo sufrió mala praxis y llevaron la causa a la Justicia, en la cual presentaron evidencia científica y esperan una audiencia para que formalice la investigación contra los médicos que lo atendieron.

“Nos engañaron desde el primer momento con lo más sagrado que tenés en tu vida, que es tu hijo, un bebé”, dijo Bibiana, la mamá de Manuel, a Telemundo.

La madre contó que el fallecimiento de su hijo fue “muy repentino” y que el día anterior a ser sometido a la operación “estaba jugando tranquilo”. “Entró al quirófano saludando a todo el mundo. Era una cirugía que iba a ser de dos o tres horas, cuatro a lo sumo, y demoró nueve”, sostuvo.

Mientras esperaban a su hijo, los padres pidieron información a los médicos —entre los que había grados 3 y 5—, pero no la recibieron. Una vez que terminó la operación, el bebé ingresó a CTI para luego volver a ser sometido a otra intervención, que causó su muerte.

Según informó El Observador, la fiscal Sylvia Lovesio pedirá la imputación para los médicos, a quienes acusó de haber sometido al bebé a “un período anestésico excesivamente prolongado para un lactante de 13 meses”; la audiencia será este 17 de diciembre, confirmó la Fiscalía General de la Nación a Montevideo Portal.

La familia denunció penalmente a los médicos y afirmó que les habían dicho que se trata de “una cirugía sencilla”, aunque tenía su “riesgo”. Manuel fue sometido a una cirugía de tórax porque padecía una malformación congénita pulmonar benigna.

“Cuando me dijeron que le tenían que sacar un lóbulo del pulmón, uno entiende que no es sacarse una uña encarnada, pero los médicos en todo momento nos explicaron paso a paso, nos mandaron a un anestesista común. Hoy hace 20 meses que lo enterramos”, lamentó su mamá.

Después de investigar sobre la causa de la muerte de su hijo, Bibiana se enteró de que la anestesia a la que fue sometido es “hipercomplicada y de las más difíciles”.

La madre busca justicia y dijo que realizó la denuncia penal por su bebé y por las otras familias que atravesaron o podrían atravesar situaciones similares.

“Estamos acá por Manu, para tener un poco de paz. Pero también por un montón de padres de niños que tal vez no tienen la posibilidad, la fuerza. Para que el sistema de salud sea más transparente, más humano”, dijo Bibiana.

Montevideo Portal se contactó con la mutualista, pero prefirió no dar declaraciones por la etapa en la que se encuentra la investigación.