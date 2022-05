Padre de niños que convivían con procesado por crimen de Chomnalez pide ver a sus hijos

Locales

“Cuando yo llamaba me atendía él (el principal sospechoso) y me amenazaba cuando le decía que yo quería ver a mis hijos”, relató el hombre.

Leonardo, el padre de los cuatro niños qué convivían con el principal sospechoso del asesinato de Lola Chomnalez, fue recibido y escuchado por funcionarios policiales de la seccional 5ta del Chuy.

Según informó Inf Central, el hombre declaró en la jefatura, luego de encadenarse en la puerta de la comisaría en protesta para poder ver a sus hijos.



Luego de que el padre declaró en la jefatura la situación se siguió con el procedimiento de búsqueda de un lugar para pernoctar donde fue recibido y se le brindo alimentación.

El hombre dijo al citado medio rochense que no lo dejaban ver a sus hijos, que vivían bajo el mismo techo que el hombre procesado. El padre de los niños vive en Mercedes, y la madre de ellos es pareja del presunto asesino de la adolescente argentina.

El hombre relató que “hace más de un año” que no ve a sus hijos porque su expareja “no se los dejaba ver”. “Cuando yo llamaba me atendía él (el procesado) y me amenazaba cuando le decía que yo quería ver a mis hijos”, aseveró. “Lo único que me decían era que mande plata y él me amenazaba”, acotó.

Leonardo tiene tres denuncias por parte de su expareja. “Cada vez que discutíamos ella me denunciaba”, contó. Dijo que las denuncias son por peleas verbales y que nunca hubo agresiones físicas. Además, señaló que no tiene ninguna orden de restricción que le impida ver a sus hijos, sino que es su expareja que no le deja ver a sus hijos.

Según informó Rochaaldía, este viernes habrá una audiencia con respecto a la situación del hombre.