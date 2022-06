Padre de Valentina Ferraz: “Mi hija vio muchas cosas ahí adentro” y pagó con su vida

Policiales

Tras casi un mes de pesquisas, la búsqueda de la adolescente tacuaremboense Valentina Ferraz tuvo un penoso final. Tal como informáramos, sus restos fueron localizados en una chacra en la zona de Los Molles, al noreste de la capital del departamento.

La búsqueda policial de la joven empezó en forma algo tardía, ya que la menor sufría consumo problemático de drogas y en más de una ocasión se había ausentado de su casa para regresar luego. De hecho, en algún momento de su corta vida estuvo tutelada por INAU.

Tras el hallazgo de los restos y la confirmación de su identidad, Pablo Ferraz, padre de la menor, dialogó telefónicamente con el periodista Marcos Pereira, de Radio Tacuarembó, y expresó conceptos críticos para con Fiscalía y las acciones policiales. Asimismo, agradeció a algunos vecinos de la zona y criticó a otros que, a través de redes sociales, hicieron circular rumores infundados y truculentas hipótesis.

“Ahora hagan lo que tengan que hacer, me importa tres pepinos porque la vida de mi hija no me la devuelven”, dijo Ferraz, quien consideró que hubo “una falta de respeto de Fiscalía y de la policía, porque la madre y yo nos enteramos de todo por la prensa y publicaciones de vecinos. En ningún momento me llamaron para decirme cómo iba la investigación. Si yo me enteré de algo y tenía información era porque la gente me pasaba datos tal cual”, dijo, y consideró que la suerte de su hija pudo ser otra “si hubieran activado los famosos protocolos de la Justicia” antes.

Ferraz fustigó asimismo a algunos residentes de la zona que, debido a la información que recibía, lo tacharon de “adivino” o de estar directamente implicado en la desaparición de su hija.

“No era una corazonada sino información que me llegaba y yo trataba de pasársela a la policía”. En ese sentido, destacó el caso de “un muchacho que llamó” y dijo haber estado con Valentina. “Me dijo que la había arrimado hasta cierta dirección, a la casa de cierta persona” . Y si bien “muchos de los amigos de Valentina callaron”, aseguró que la información llegaba. “Todo el mundo me decía que andaba con tal persona y en tal lado, yo estaba en conocimiento desde mucho antes de que ese era el paradero, la información que venía desde Barrio López y Los Molles era impresionante”, refirió.

En cuanto al consumo problemático de drogas que sufría la infortunada menor, su padre aseguró que “nunca vio nada” pero estaba al tanto de lo que sucedía por lo que le contaba su hija mayor. Además, sostuvo que Valentina no tenía deuda alguna con traficantes.

“Valentina no le debía nada a nadie, y yo tampoco, si la asesinaron fue cosa de ellos cosa de ellos. Tampoco robó nada, pero ella vio muchas cosas ahí adentro”, conocimiento que, supuso, pudo haberle costado la vida.

Interrogado al respecto, dijo que no fue en persona al lugar señalado por sus informantes (y donde efectivamente estaban los restos) porque eso no le correspondía. “La Justicia me podía acusar de violación de domicilio, o salir yo con un balazo en la cabeza. Si yo entro me van a decir ‘usted quién es para ir a esa casa’. Para eso están ellos (la policía), están las leyes. Yo pasé la información, si ellos no fueron, allá ellos”, dijo.

En el mismo tono, Ferraz criticó el accionar policial, que consideró insuficiente y vagaroso.

“Tendríamos que poner un poquito de empeño, porque les estamos pagando un sueldo. Yo fui a buscar en Los Molles, me mojé todo, y en la comisaría estaban todos calentitos con sus celulares”, manifestó, y afirmó que en Uruguay “hay una Justicia para ricos y otra para pobres”.

También dijo haber recibido desde la jerarquía policial información errónea que le hizo concebir estériles esperanzas. “El jefe de policía dijo tener la data de que valentina estaba bien”, contó, algo que también le fue señalado desde un medio de prensa local.

Ahora, Pablo Ferraz espera que le entreguen los restos de su hija para sepultarlos en su localidad natal, San Gregorio de Polanco.

“No esperemos cuando se pierde una adolescente. A los padres les digo: si ustedes ven algo en sus hijos, no miren para otro lado, díganles las cosas de frente, y si falta 24 horas, no esperen. Si no pasa como con Valentina, por los famosos protocolos”, cerró.