Pacha Sánchez, harto de suposiciones: “Sería prudente esperar a que lleguemos al gobierno”

Política

En plena temporada, y con la gran mayoría de los políticos de vacaciones, la transición de gobierno se enlenteció y dejó de alimentar la agenda de los medios. Sin embargo, algunos temas han logrado entrar en la conversación pública. Es el caso de la posible reforma tributaria en torno al IVA, cambio al que se le ha dado por llamar “IVA personalizado”.

En los últimos días algunos especialistas han explicado qué significa la propuesta del equipo económico del Frente Amplio, que en campaña electoral planteó redefinir criterios de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y generar tasas diferenciales.

Tal vez el principal exponente de esta iniciativa ha sido Gustavo Viñales, integrante del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas y exasesor económico del presidente electo Yamandú Orsi. Viñales trazó un plan en base a un programa financiado por el BID.

En nota con Canal 4, Viñales sostuvo que con la reforma que se propone “hay ganadores y perdedores”. “El tema es el quantum de ganadores y perdedores, y en qué tipo de producto. Pero en Uruguay siempre tenemos la creencia de que somos todos clase media. […] Ahora, cuando medís por ingresos, claramente hay mucha gente que opina esto y que está muy distante de la media de ingresos”, expresó.

Ante estas declaraciones de Viñales, el contador Antonio Maeso, que es panelista en Buscadores (Canal 5), opinó en X: “Y lo dice como tirándose un pedo y no pasa nada. ¿No era que no iban a aumentar impuestos? Nunca escuché decir a Orsi que a algunos sí aumentará y a otros no. Dijo no se aumentarán impuestos. ¿Desde Economía lo están desdiciendo? Qué mal arrancamos el proceso. Cuando arranque, pinta a caos”.

Quien salió al cruce de Maeso fue Alejandro Pacha Sánchez, designado secretario de Presidencia del gobierno que encabezará Yamandú Orsi. Luego de unos días de escasas apariciones mediáticas, Sánchez irrumpió en la red social con cierta ironía para pedirle a Maeso que espere a la asunción.

“Estimado Antonio, te veo en varias publicaciones en esta red a ti como a otros, ejerciendo tu libertad de opinar que no cuestiono. Pero lo que sí cuestiono es que no asumimos el gobierno y ya estás haciendo una oposición durísima a supuestas políticas que supuestamente tomaríamos. Capaz sería prudente esperar a que lleguemos al gobierno…”, posteó Sánchez.

Yo escuché al presidente electo Orsi decir que NO aumentaría impuestos. Jamás lo escuché decir q aumentaría para algunos y otros no. El MEF otra vez contradiciendo al presidente. Esto pita que no va a terminar bien. https://t.co/tIdSCsbnnE — Antonio Maeso (@AntonioMaeso) January 9, 2025