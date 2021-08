Política

Pablo Iturralde pide no tomar en serio a Mujica: “Que no se vaya a pasar de nabo”

La semana pasada, el expresidente José Mujica calificó al gobierno de "neo-herrerista", en entrevista con César Bianchi para 970 Noticias. Pero distinguió a Lacalle Pou de Luis Alberto de Herrera, quien era "muy celoso de la autodeterminación de los pueblos", mientras que el gobierno actual se entromete en la realidad de otros países. Ayer, el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, le contestó, también con Bianchi en 970 Universal: "Quizás lo que le duele a Mujica es que el presidente califique de dictaduras a Venezuela y a Cuba. A él le gustarán más los mecanismos a través de los cuales se protegen las tiranías. No olvidemos que el Frente Amplio tiene una actitud firme, sostenida, y permanente de apoyo a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua", ejemplificó.

Y continuó: "Vamos a dejar de tomarnos a Mujica en serio. Es una persona que episódicamente fue presidente de la República -le guardamos el debido respeto institucional-, pero a esta altura ya está pasado de Viejo Vizcacha. No por la edad, sino porque la cantidad de tonterías que vive diciendo son importantes. Mujica admira un modelo como el de Cuba donde están en una cárcel todas las personas, se violan los derechos humanos, y él se alineó con esa estrategia durante muchos años. No lo tomemos en serio", insistió.

"Quizás llegue un momento en que empecemos a mirarlos a ellos, en la medida que no han respetado a los pueblos que defienden la vigencia de los derechos humanos. Todos los derechos humanos que ellos no respetaron, que los reclaman siempre para ellos, no para los otros. Que alguien le diga a Mujica que pare de decir esas cosas, porque no creo que contribuyan a la paz nacional", agregó Iturralde.

"El permanente hostigamiento que tiene hacia Lacalle Pou creo que es porque intenta tener un protagonismo que se le va de las manos. Para no hablar de los temas, siempre está descalificando al otro. Quiero ser cuidadoso, pero que no se vaya a pasar de nabo", concluyó quien fuera reelecto presidente del directorio del Partido Nacional.

El líder del MPP había dicho en la misma radio y ante el mismo periodista que Lacalle Pou tiene "algunas diferencias sustantivas con el viejo Herrera". "El viejo era conservador y por momentos muy conservador, pero en materia de soberanía y de no permitir la intromisión en casa ajena era celoso. Muy celoso de la autodeterminación de los pueblos. Y nos dio varias lecciones de eso, que es lo mejor de él, que habría que conservarlo y recogerlo. Le dijeron: ‘En tal lado hay una dictadura'. ‘Sí, hay una dictadura, es de ellos. Son ellos los que tienen que resolver'. (Y con este gobierno) nos metemos en todos lados", había dicho el expresidente.