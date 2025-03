Pablo Caggiani: “La medida de la ocupación el primer día de clase no me parece la mejor”

Política

A menos de un día para un nuevo inicio de clases en el calendario uruguayo, el presidente designado de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, que aún espera que su nuevo rol sea aprobado por el Parlamento, dio su opinión acerca del paro que docentes del liceo de Las Piedras harán este miércoles.

“La medida de la ocupación el primer día de clase no me parece la mejor; no me parecía la mejor antes de haber sido nombrado como autoridad. Me parece que el primer día de clase es un día de bienvenida, de llegada de los gurises, de resolver todas aquellas cosas que les están cambiando la vida a las familias —cuando el gurí no te queda en el turno o no te queda en la escuela o con la extensión del tiempo o con lo que sea—”, dijo Caggiani en diálogo con Desayunos informales (Canal 12).

Para el presidente designado de la ANEP, el primer día de clases es “uno en el que los docentes, las maestras, los profes” están “muy receptivos a bienvenir a los gurises e intentar resolver estas cuestiones, más allá de cuáles sean las autoridades”, aclaró.

“La medida que se utiliza para eso es legítima, están en todo su derecho, me parece que no es la mejor para el primer día de clases”, reconoció Caggiani.

El futuro jerarca dijo que este tipo de medidas “acontecen todos los años en el sistema educativo porque son ajustes que hay que realizar a principios de año”.