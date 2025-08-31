PSY, cantante de Gangnam Style, fue detenido por posesión ilícita de medicamentos

Internacionales

El cantante de Corea del Sur, Psy, autor del éxito Gangnam Style, canción que rompió récords en 2012, fue detenido en su país natal por posesión ilícita de medicamentos. Según informaron, se trata de recetas psicotrópicas que el artista habría recibido sin visitar a un especialista.

Por otro lado, se informó que dichas recetas eran recogidas por terceros, algo penalizable en el país surcoreano. Debido a esto, se llevaron a cabo allanamientos en el centro médico donde eran retiradas.

El equipo del cantante emitió un comunicado aclarando la situación: “Pedimos disculpas. Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y ha tomado medicación para dormir conforme a la receta de su equipo médico”.

“No hubo una receta por parte de un representante, aunque en algunos casos, terceros recibieron los medicamentos en su nombre”, negó.

El rapero surcoreano, cuyo nombre real es Park Jae-sang, es considerado todo un ídolo en su país por haber triunfado en la escena internacional al lograr que "Gangnam Style" sea hasta el día de hoy uno de los vídeos más vistos de YouTube con más de 5.600 millones de reproducciones.

Desde entonces, Psy ha protagonizado otros videoclips como Gentleman o Hangover con el rapero estadounidense Snoop Dogg, logrando un éxito moderado en comparación con su tema estrella.

