PIT-CNT preocupado por “brutal represión desmedida” de Policía a trabajadores en protestas

El PIT-CNT dio una conferencia de prensa este miércoles, tras la intervención policial en los accesos al Puerto de Montevideo que disolvió una protesta sindical para habilitar el libre tránsito por la calle. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, llegó al lugar para intermediar.

Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y secretario de Relaciones laborales y conflictos del PIT-CNT, cuestionó el relacionamiento político del gobierno con los sindicatos y recordó la represión policial a la protesta de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) afuera de Tres Cruces.

"La respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación, la respuesta que tenemos hoy no es buscar un diálogo, la respuesta que tenemos hoy es que cuando los trabajadores se movilizan para generar las condiciones para que el reclamo se haga de hecho, lo que encontramos es una brutal represión similar a la que sufrieron los compañeros de la Unott la semana pasada”, dijo Diverio.

“Por eso hoy el movimiento sindical está preocupado con este escenario, porque la aplicación de la LUC (Ley de Urgente Considerción) a rajatabla de esta manera dinamita la posibilidad de los trabajadores de reclamar por su justo derecho y estamos hablando de sectores de actividad, que no solo mantuvieron la actividad, sino que tuvieron un crecimiento importantísimo a partir fundamentalmente del crecimiento de la agroexportación, donde el sector de transporte ha sido uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido”, agregó el dirigente sindical en conferencia de prensa.

“Los trabajadores y las trabajadoras tuvieron la idea de pelear por su justo reclamo, de recuperar parte del poder del salario que habían perdido y la respuesta es una represión que es desmedida y tiene consecuencias complicadas como algunos compañeros que hoy tuvieron algunas lesiones que creemos que son preocupantes, porque un trabajador, que fue lesionado en una mano, significa que puede perder varios jornales y en consecuencia eso va en desmedro del salario de su familia”, expresó.

Por su parte, el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) emitió un comunicado en el que expresó su “más hondo repudio” por la actuación de los efectivos policiales “que amparados en la LUC disolvieron una manifestación pacífica que se venía desarrollando en la zona de ingreso del Puerto de Montevideo”.

Los agremiados expresan que estaban “reclamando por derechos, por una verdadera negociación colectiva y por la seguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector.

“La represión desmedida, los golpes, el esposamiento, el arrastrar compañeros por el piso, son expresiones del poder que nos retrotraen a épocas oscuras de nuestra historia más reciente y de las cuales la unidad y solidaridad y la resistencia en la lucha de los trabajadores organizados supimos darle respuesta y salir adelante, esta vez no será la excepción”, agrega Sutcra.

El gremio expresa además su “sentido agradecimiento y reconocimiento a los y las compañeros de las organizaciones hermanas que llegaron a brindar apoyo en medio de la represión desatada y en especial a la Mesa Representativa del PIT-CNT que al enterarse de lo que estaba sucediendo no dudaron un instante en levantar la reunión y concurrir a la movilización para hacer presencia codo con codo con nuestro sindicato”.

Algunos dirigentes del Frente Amplio y jerarcas cuestionaron la actuación policial.

Fabiana Goyeneche, directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Criminalización de la protesta y persecución sindical, una peligrosa línea que hace tiempo se viene trazando. Queda de manifiesto que la LUC es la herramienta para ir contra trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, el diputado Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialistas y candidato a la Presidencia del Frente Amplio, publicó en la misma red social: “La estrategia del gobierno: suspender la aplicación de los artículos de la LUC que duelen al bolsillo (ej. combustible) y desplegar con violencia los que duelen al corazón. Su supuesto es que somos tontos pero además indignos, que queremos palos y sólo cuidamos el bolsillo”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirieron a la actuación de la Policía en el hecho.

"Acá no se puede no cumplir la ley. Ellos saben que no se puede cortar. No podemos hacer lo que ya no se podía por decreto del presidente (Tabaré) Vázquez y ahora por una ley", dijo González, encargado de supervisar el accionar policial en el puerto.

Por su parte, Delgado dijo a Telemundo que la intervención de la Policía se hizo al cumplirse el plazo de 10 minutos que dio Fiscalía para levantar el bloqueo.

Fuentes de Fiscalía dijeron a Montevideo Portal que la fiscal de Flagrancia de 7mo Turno, Silvia Naup, que estaba de turno en la zona 1 (que abarca el puerto), dio la orden de que se notificara a los manifestantes que debían cumplirse con todos los derechos, es decir, que ellos tenían derecho a manifestarse, amparados en el libre ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, pero que debían permitir también el acceso al puerto, el derecho de libre circulación de las personas que querían ingresar a trabajar.

