PIT-CNT manifestó reparos a los cambios a la ley de empleo para personas con discapacidad

Este miércoles la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que promueve el trabajo para personas con discapacidad en el sector privado. El texto, que volverá a la Cámara de Diputados, tuvo una serie de modificaciones que fueron "menores", según los legisladores. Sin embargo, desde las organizaciones sociales que impulsaron el proyecto y el PIT-CNT se dieron reparos.

Martin Nieves, responsable de la Secretaria de Discapacidad del PIT-CNT, dijo este miércoles en conferencia de prensa que desde el 2014 se viene trabajando junto a organizaciones sociales en la construcción de este texto y criticó que no se las haya consultado para negociar las modificaciones que hubo en el Senado.

"Cuando hoy vimos las modificaciones y las analizamos, nos dimos cuenta de que los cambios no son menores, como se dijo", señaló Nieves, y puntualizó las diferencias con las modificaciones.

En primer lugar, comentó que "no es menor" que una empresa que contrate a una persona con discapacidad tenga un año para modificar las condiciones laborales del lugar de trabajo, tanto en el espacio físico como en las "barreras actitudinales", tal como establece el nuevo proyecto.

"Ustedes imagínense un compañero sordo que tenga que esperar un año para tener las condiciones de accesibilidad en la comunicación y que esa empresa tenga un capítulo que le dé la posibilidad de despedirlo si no cumple con las expectativas de la empresa", señaló.

Se ha visto, dijo, que hay trabajadores que son contratados por empresas que no modifican las condiciones laborales y que genera que el trabajador "quede imposibilitado" de seguir trabajando.

Nieves también rechazó que el nuevo texto establezca la obligatoriedad de contratar al menos un trabajador con discapacidad en aquellas empresas que tengan más de 25 empleados permanentes, que son 5.400.

"Nos encontramos con una modificación que habla de trabajadores permanentes. Si sacamos todas las empresas que contratan de modo zafral, y todas esas empresas que se van a tomar un año para aplicar las modificaciones, de esas 5.400 empresas sin duda el número que va a quedar va a ser mucho menor", dijo.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó que el proyecto se alcanzó después de un acuerdo entre las organizaciones sociales, la central de trabajadores, el Poder Ejecutivo y los legisladores, y cuestionó que se haya "roto" ese acuerdo sin siquiera "acordar las modificaciones".

"Los acuerdos, decía el Pepe D' Elía, están para cumplirse. Si se trabajó con un grupo de organizaciones, la central, el Ejecutivo y los legisladores, no es posible que los integrantes de las organizaciones y el PIT-CNT se enteren de las modificaciones el mismo día de la votación", cuestionó.

El movimiento sindical, anunció, va a intentar reunirse con las bancadas parlamentarias para que "se entienda lo que están planteando los compañeros".

"No son sujetos de caridad, son sujetos de derecho. Ese es el objetivo de esta ley. No decimos que esta ley no tiene nada, decimos que es una ley que no fue la acordada. Respetamos el parlamento democrático, pero los acuerdos están para cumplirse", sentenció.

