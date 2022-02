PIT-CNT convocó a una Mesa Representativa este viernes para definir si revé el paro del 8M

Política

El PIT-CNT convocó a una Mesa Representativa para el viernes a las 10:00, para definir si mantiene o no el paro general fijado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira, sostuvo que en esta Mesa Representativa ampliada se incluye a “plenarios del interior” para “reconsiderar o tomar en cuenta una reconsideración de las medidas ya resueltas”.

“Hacia el PIT-CNT no hay ninguna propuesta, de ningún lado, que diga retirar el paro general. Por lo cuál esa seguramente no esté, sin desmedro de que algún sindicato lo quiera plantear. Hasta el momento no hay esa revisión”, agregó en declaraciones a la prensa.

Pereira sostuvo que “no se plantea un cambio de fecha cuando lo que se está haciendo con este paro general es reivindicando el 8M, que es el Día de la Mujer trabajadora”.

Todos los 8 de marzo son utilizados por los colectivos feministas para visibilizar al género y romper con la estructura patriarcal de la sociedad. En este sentido, todos los años se lleva adelante una marcha por la avenida 18 de Julio. Si bien las autoridades del PIT-CNT manifestaron que la idea no era opacar las actividades de las mujeres, sí manifestaron que harían actividades a favor del referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que, a su entender, también perjudica a la mujer.

Los colectivos feministas manifestaron su disconformidad con la medida tomada por la central. “La marcha más grande de Uruguay es aplastada por la central sindical. La limitación del derecho a movilizarnos nos la impone la central sindical y no la LUC. #8M2022 #Ironia #Machismo #Misoginia”, publicó, por ejemplo, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista.