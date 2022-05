PIT-CNT convocó a movilización el 1.º de junio por estudiante fallecido en siniestro

Locales

El próximo miércoles 1.º de junio, a las 14:00, el PIT-CNT realizará una movilización frente a la sede de la Fiscalía de Florida. La central sindical reclamará justicia por el fallecimiento de Ebelio Flores, estudiante de historia del Centro Regional de Profesores (CERP), anunció en su sitio web.

Flores murió como consecuencia de un siniestro de tránsito cuando chocó con un tractor con zorra que ingresó —sin detenerse— a la entrada del camino principal de Puntas de Maciel, denunció el PIT-CNT en un texto titulado “La justicia en deuda”. “Impactó contra unos piques que sobresalían de la zorra y, según denuncia la familia del joven estudiante fallecido, ‘el tractor carecía de luces, de espejos retrovisores y la zorra carecía de paragolpes, de luces y de cualquier tipo de señalización de la carga que sobresalía a la misma, circulando en forma antirreglamentaria’”, reza el comunicado publicado este viernes 27.

La dirigente sindical y madre del joven fallecido, María Flores, denunció que, enseguida después del impacto, “dos personas salieron de la casa de donde había salido el tractor con zorra y en forma absolutamente ilegitima, comenzaron a mover todos los elementos de la escena del hecho”, según el sitio web de la central sindical. Flores dijo al PIT-CNT que “sacaron el tractor (y) la moto y se pusieron a juntar los plásticos rotos”; la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines (Sutta) aseveró que estas dos personas “alteraron la escena, movieron todo”, incluso a su hijo “que lo corrieron de ahí, lastimado, dolorido, roto y lo cargaron con un funcionario policial al Hospital de Sarandí Grande, pero no llamaron a una ambulancia”.

Flores fue trasladado, entonces, desde el hospital de Sarandí Grande al de Florida. Llegó en “estado grave” y fue internado e intervenido “en múltiples ocasiones”, donde se constató que, como consecuencia del accidente, “habían sido afectados la mayor parte de sus órganos vitales”, detalla el texto. Estas lesiones graves provocaron su fallecimiento el pasado 10 de mayo.

La Fiscal de turno, Alicia Gómez, dispuso médico forense y la espirometría para la víctima —que dio resultado 0— “pero no para el conductor del tractor”, a pesar de ser uno de los intervinientes en el siniestro, manifestó Flores.

“De manera poco explicable, a los tres días que falleció el joven estudiante, la fiscal decidió archivar la causa y dar por cerrado el tema sin más. Como consecuencia de la falta suficiente de investigación, y en función de la enorme cantidad de elementos clave que no fueron tomados en cuenta (como por ejemplo que se haya incautado oportunamente la moto, pero no el tractor), la defensa legal entiende que corresponde reabrir la causa con otra fiscal que no haya participado de este proceso en Florida”, sostiene el comunicado del PIT-CNT.

Así, en la movilización fijada para el próximo miércoles 1.º de junio, el PIT-CNT reclamará que se reabra la causa.

