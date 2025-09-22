Owen, el bebé de Toledo Chico que padece una enfermedad rara y lleva una dieta restrictiva

Locales

A fines de abril de este año, Subrayado narraba la historia de Owen, un bebé que ya cumplió diez meses y acaba de recibir una canasta del Banco de Previsión Social (BPS) con los alimentos que le exige la dieta de una enfermedad rara que padece: fenilcetonuria.

La familia del bebé se movilizó para recibir este tipo de alimentos, que logró obtener en setiembre de este 2025. Según el noticiero, Owen es una de las 35 personas del país que padece esta enfermedad, que implica que no pueda procesar alimentos con proteína, por lo que debe ingerir productos específicos.

Los padres de Owen, Bruno y Camila, habían contado la historia para poder obtener los alimentos necesarios, ya que en Uruguay tienen un costo elevado. El primer producto que recibieron fue un suplemento de huevo bajo en proteína.

El bebé tiene un límite de ingesta de proteína por día, que sus padres miden a rajatabla. Si Owen ingiere más de lo permitido, podría desarrollar discapacidad intelectual.

La madre del bebé dijo al noticiero que el BPS también dará otro tipo de alimentos, como galletitas y fideos de arroz. Además, obtuvo los ingredientes necesarios para cocinar la primera torta del bebé cuando cumpla un año.

Con ayuda de sus vecinos de Toledo Chico, la familia de Owen logró recaudar dinero para traer una primera tanda de los productos que el niño puede ingerir desde Estados Unidos.

“La economía se basa en él. Nosotros agarramos plata y pensamos en su comida, en los envíos. Las cosas que hay acá, como el aceite de oliva, los fideos de arroz, las harinas bajas en proteína, las leches vegetales, son mucho más caras. Acá es caro, y en otros países también”, dijo la madre de Owen.