Otros dos jerarcas del MSP renunciaron, días después de la partida de Fernanda Nozar
Gilberto Ríos, subdirector de Salud, y Steven Tapia, director de Inmunizaciones, dejaron la cartera dirigida por Cristina Lustemberg.
Generando audio…
29.04.2026 18:55
Montevideo Portal
Dos jerarcas más del Ministerio de Salud Pública (MSP) renunciaron en las últimas horas, luego de que la directora general de Salud dejara su cargo el pasado 21 de abril.
Se trata de Gilberto Ríos, subdirector general de Salud, y Steven Tapia, director de Inmunizaciones, según informaron los periodistas Patricia Madrid e Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la cartera.
Ríos, de 67 años, es doctor en Medicina y cuenta con un máster en Políticas y Gestión de la Sanidad. Tapia, en tanto, es asistente de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina y exasistente del Departamento de Parásitos y Micología de dicha universidad.
Nozar, por su parte, cuenta con formación de posgrado en Gestión de Servicios de Salud y ha desarrollado subespecialidades en áreas como cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del piso pélvico.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]