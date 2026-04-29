Otros dos jerarcas del MSP renunciaron, días después de la partida de Fernanda Nozar

Montevideo Portal

Dos jerarcas más del Ministerio de Salud Pública (MSP) renunciaron en las últimas horas, luego de que la directora general de Salud dejara su cargo el pasado 21 de abril.

Se trata de Gilberto Ríos, subdirector general de Salud, y Steven Tapia, director de Inmunizaciones, según informaron los periodistas Patricia Madrid e Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la cartera.

Ríos, de 67 años, es doctor en Medicina y cuenta con un máster en Políticas y Gestión de la Sanidad. Tapia, en tanto, es asistente de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina y exasistente del Departamento de Parásitos y Micología de dicha universidad.

Nozar, por su parte, cuenta con formación de posgrado en Gestión de Servicios de Salud y ha desarrollado subespecialidades en áreas como cirugía ginecológica, oncoginecología y trastornos del piso pélvico.