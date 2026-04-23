Otro adolescente imputado por amenaza de tiroteo en liceo: quedará en libertad asistida

La Fiscalía de Adolescentes de 3er turno logró responsabilizar a otro adolescente como autor de una infracción grave a la ley penal, que está tipificada como delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por haber realizado amenazas de tiroteo en un centro educativo de Montevideo.

Como medida socioeducativa no privativa de libertad, el menor deberá cumplir con un régimen de libertad asistida a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) o de una ONG que consideren “más adecuada a su perfil” durante tres meses, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Además, el adolescente tendrá la obligación de reparar el daño mediante la presentación de disculpas a la comunidad educativa por los hechos ocurridos, así como coordinar con la dirección del liceo su concurrencia a los salones para explicar lo sucedido y las consecuencias que ello le generó.

El pasado 21 de abril, el Ministerio Público dio cuentas de otro menor imputado por las amenazas a liceos, que se dieron en varios departamentos del país. Tal como informáramos, la Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno logró responsabilizar al menor de edad como autor de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales por haber realizado inscripciones intimidatorias (“mañana tiroteo”) en el baño de un centro educativo de Montevideo.

El adolescente deberá cumplir con una medida socioeducativa no privativa de libertad: un régimen de libertad asistida a cargo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El pasado lunes 20 de abril, el jefe de la Policía Nacional, José Azambuya, confirmó que identificaron a “varios” jóvenes por las amenazas de tiroteos escolares en institutos de todo el país, ocurridas la semana pasada.

En conferencia de prensa, Azambuya destacó que “es muy importante” que los padres de los alumnos se involucren y participen para ayudar en la investigación.

De acuerdo con esto, el jerarca contó que hubo casos en algunos departamentos en los que los padres se comunicaron directamente con la Policía, para informar sobre las amenazas.

En el plano educativo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, había expresado anteriormente que, si bien las amenazas para suspender las clases “son más viejas que el agujero del mate”, son “distorsiones” que deberían evitarse, para así no detener la educación.