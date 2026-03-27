Otra vez: internos del INISA intentaron escapar, se amotinaron y tomaron rehenes

El centro del Inisa ubicado en Bulevar Artigas y Cufré, en el que se alojan menores infractores, sufrió en la pasada noche el segundo amotinamiento en lo que va del mes.
Segú informara el noticiero Subrayado, todo comenzó cuando, en circunstancias a dilucidar, un grupo de ocho internos se apoderaron de la llave de una celda y lograron salir a los techos del edificio. Posteriormente, cuatro de ellos lograron escapar a la calle, pero fueron rápidamente recapturados.
Paralelamente, los menores se amotinaron dentro de la institución y tomaron como rehenes a varios funcionarios del lugar. Finalmente, en una instancia de negociación, los revoltosos liberaron a los trabajadores y se entregaron.
El presidente del sindicato del Inau, Joselo López, concurrió al lugar durante el motín e ingresó al hogar.
En el amotinamiento del pasado día 14 también hubo toma de rehenes, pero no se registraron escapes.
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