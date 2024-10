Óscar Bottinelli: El FA “se sacó la lotería” y su ventaja hacia el balotaje “es muy alta”

Elecciones 2024

Óscar Bottinelli, director de la consultora Factum —no confundir con su hijo Eduardo, presidente de dicha empresa—, analizó el panorama electoral hacia el balotaje del 24 de noviembre con base en el escenario legislativo que quedó configurado en la primera vuelta.

“La probabilidad de que se traslade a Orsi un voto por pérdida del Partido Colorado, de Cabildo Abierto o del Partido Independiente es muy alta”, dijo en declaraciones al noticiero 970 Noticias, de Radio Universal.

“Todo es favorable al Frente Amplio”, consideró Bottinelli, quien describió que el hecho de que “Cabildo Abierto se quedara sin Senado” y que a dicha Cámara “no entrara el Partido Independiente ni Gustavo Salle” favoreció al partido opositor. “Se sacó la lotería”, resumió.

“La coalición no es compacta, por lo tanto hay bancas que corresponden a partidos que, por ejemplo, si hay temas que el Frente Amplio coincide con Cabildo Abierto, cosa que ocurrió en estos cinco años, el Frente con Cabildo hacen mayoría”, dijo en alusión a lo que podría ocurrir en la Cámara baja, donde ninguno los bloques obtuvo una mayoría absoluta.

En cuanto a la Cámara alta, “se redujo a los dos partidos tradicionales: volvemos al Senado que hubo en Uruguay enseguida de la restauración institucional, en 1984, con solo tres partidos políticos en la Cámara de Senadores”, añadió.

Precisamente es en el Senado donde un eventual gobierno del Partido Nacional se toparía con el mayor escollo.

“En el debate que habrá [antes del balotaje], ¿cómo hace Delgado para explicar que va a gobernar sin el Frente Amplio, si no tiene la posibilidad de aprobar absolutamente nada en el Senado? Por ejemplo, no puede designar a los directores de los entes autónomos si el Frente Amplio no le dice que sí a los nombres que propone", ejemplificó.

“En caso de ser oposición, la capacidad de bloqueo del Frente Amplio es total”, resumió.