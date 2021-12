Oscar Andrade regularizó su deuda por la construcción de su casa en San Luis

Locales

“¿En Uruguay es noticia que un trabajador de la construcción se hace la casa y se endeuda? No, noticia sería si no se endeuda”, se preguntó.

El senador y dirigente político del Partido Comunista e integrante del Frente Amplio Oscar Andrade terminó de regularizar su vivienda en San Luis, según dijo el propio legislador en una entrevista en Radio Universal. El expresidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) fue denunciado en el programa Santo y Seña de Canal sobre presuntas irregularidades en la construcción de la vivienda personal del político.

En la entrevista, el exdirigente sindical sostuvo que todo el evento de la denuncia lo “dañó”, pero que al mismo tiempo lo “fortaleció” y criticó la diferencia en que trató su caso con otros de la misma magnitud.

“En realidad, vos fijate que hay cosas que son muy difíciles de refutar ¿no? Hace un par de semana surgió la noticia de que la familia del intendente de Rocha (Alejo Umpierrez) tiene una deuda incobrable en el Branco República (Brou). Una deuda de 40 mil pesos de contribución inmobiliaria. ¿Cuál fue el tratamiento informativo de una noticia con otra noticia, en términos de difusión? Sale 100 a 1”, reprochó.

“Entonces, ¿en Uruguay es noticia que un trabajador de la construcción se hace la casa y se endeuda? No, noticia sería si no se endeuda. Todos los trabajadores que conozco, cuando hacen su casa, se endeudan de distintas manera. Claro, pero este no era un trabajador de la construcción normal y tuvo ingresos superiores”, agregó.

El entrevistador le comentó que tenía ingresos más alto porque era legislador, pero Andrade le aclaró que cuando construyó la casa no era senador, sino que trabaja en un programa de televisión y que por eso tenía ingresos superiores al de un trabajador de la construcción.

“Vos decís, ¿los que te critican son mejor que vos? Yo gané arriba de un millón de pesos y tenía una deuda de 40 mil pesos. Decís, ¿los que te critican son mejores? Pa, tengo muchas dudas”, se preguntó.

“Si vos tenés un sistema hoy que si es una cadena de supermercados hace la donación que yo hice recibe un tratamiento fiscal que el 85% de los impuestos de ese monto lo exonera, entonces no se le dio a la campaña de difusión una centralidad que el tema no tiene”, concluyó.