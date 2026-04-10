Orsi y Cosse presentes en el homenaje por los 90 años de Zitarrosa en la plaza Fabini

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, se encuentran presentes en el homenaje al cantautor Alfredo Zitarrosa, quien este 2026 cumpliría 90 años.
El evento se está desarrollando desde la hora 19:30 de este viernes en la plaza Fabini, por lo que la Intendencia de Montevideo realizó cortes en la circulación del tránsito desde el jueves a la mañana.
Allí, se encuentran los jerarcas, que fueron a presenciar un evento que reúne a músicos de distintas generaciones y estilos, reflejando la vigencia y transversalidad de la obra de Zitarrosa, una de las voces más influyentes de la música popular uruguaya y latinoamericana.
La apertura estuvo a cargo de un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli, histórica primera guitarra del artista, acompañado por Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal. La dirección musical recaerá en Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo.
El concierto contará con la participación de figuras destacadas como Malena Muyala, Maia Castro, Numa Moraes, Tabaré Cardozo, Chacho Ramos y Garo Arakelian, entre otros.
También se sumarán colectivos como Cuareim 1080 y propuestas contemporáneas que dialogan con el repertorio zitarrosiano, desde nuevas sensibilidades.
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